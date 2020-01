Quelle est la meilleure façon de reprendre Brel ou Barbara ?

Laurent Brunetti n’est évidemment pas Jacques Brel et Mario Pacchioli ne prétend pas plus à remplacer Barbara. Comment Les Monsieur Monsieur vont-ils alors s’y prendre pour rendre hommage à ces deux monuments de la chanson française? Eh bien chacun à sa façon: Mario Pacchioli, au chant et piano, en sombrant dans la caricature outrancière, et Laurent Brunetti tout en sobriété, soit de manière totalement inadaptée selon son comparse. Cette comparaison mariant chanson française, théâtre et humour est le fil rouge de «Ni Brel ni Barbara», second spectacle du duo suisse exilé à Paris.

«Par le passé, j'étais dans la démarche de réinterpréter les chansons des autres, raconte Laurent Brunetti. Mais quand j’ai commencé à travailler avec Mario, il y a dix ans, il a exigé que nous présentions nos propres créations. Nous l’avons donc fait avec «Pêcheurs de rêves», et c’est ce qui nous a donné la maturité nous autorisant aujourd’hui à réinterpréter Brel et Barbara. En ayant toutefois bien conscience que nous ne sommes ni l’un ni l’autre.»

Partiellement autobiographique

Présenté au Festival d’Avignon l’été passé, où il a rencontré un très joli succès (24 représentations à guichets fermés), «Ni Brel ni Barbara» est donc partiellement autobiographique, ne serait-ce que parce qu’il explore aussi l’amitié qui unissait ces deux artistes. Mais par rapport à leur parcours personnel, Les Monsieur Monsieur ont eu la malice d’inverser les rôles.

Le chanteur qui interprétait le Magicien-soleil de la 3e Fête du blé et du pain en 2008 relève toutefois que, si «Ni Brel ni Barbara» traite du dilemme que rencontre tout artiste souhaitant rependre un répertoire, il va aussi plus loin. «Nous vivons dans une société où tout nous pousse à ressembler aux autres, au détriment de notre véritable identité», justifie-t-il.