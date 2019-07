Recyclage d’objets vintage au Festival de la Cité

De la terre au ciel

Les uns, dressés sur des perches ou suspendus à des spirales, tutoieront le ciel. Les autres, ancrés dans le sol, s’adonneront à des rituels païens ou des parades amoureuses. D’autres encore, par le jeu et la poésie, farfouilleront le réel et ses sinuosités. Six jours durant, les arts vivants déploieront leur palette chatoyante.



Aériens, des circassiens se hisseront sur des structures de métal: Chloé Moglia et ses «suspensives» évolueront dans «La Spire» (ma et me), tandis que Lucas Struna racontera «Comment j’ai tenté le ciel» (di).



D’autres joueront avec des objets: un tronc et un seau de zinc pour Joan Catala («Pelat», sa), une tente pour Mathias Pilet («La fuite», je et ve). Les objets, encore, sont au cœur de deux installations intrigantes: le collectif Galta nous invite à «Effeuiller le jardin» garni de livres de la collection «Que sais-je?» (ma-di), quand Julie Gilbert nous convie à écouter sa bibliothèque sonore à travers le combiné de vieux téléphones (ma-di).



Très visuel, le théâtre se décline sous des formes détonantes. Des exemples? Dans «Kingdom», la Cie Señor Serrano explore l’histoire du libéralisme… et des bananes (je-sa); dans «Nous» (créé au 2.21), le très inventif Fabrice Gorgerat questionne les tueries de masse (sa et di). Au rayon jeune public, la Cie des Ô renoue avec la tradition des tréteaux et le folklore dans «Fantôme (Dark Side)» (je et ve).



Évocatrices et puissantes, plusieurs pièces chorégraphiques, enfin, s’articulent autour d’un bestiaire: médiéval dans «À mon seul désir» de Gaëlle Bourges (ma et me), païen dans «Grrrrr» de la Cie Sylex (sa et di) –, chamanique dans «The Jaguar and the Snake» d’Amanda Pina (ma et me).