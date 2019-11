Au TML, des lampes-marionnettes forment une sacrée «Smala»

Hélène et Lucien sont très amoureux. Elle arbore un abat-jour fuchsia élégamment froncé, lui est coiffé d’un cône bleu ciel aux lignes épurées. Lorsqu’ils décident d’emménager ensemble, leurs enfants respectifs ne l’entendent pas de cette oreille: les lampes de chevet et de bureau ne sont pas faites pour se mélanger, pardi!

Dans «La smala», Karim Slama et Catherine Guggisberg livrent une fable sensible, drôle et intelligente sur la famille recomposée. Un petit bijou de poésie à découvrir (dès 6 ans) jusqu’au 10 novembre au Théâtre de marionnettes de Lausanne, puis à Beausobre en février 2020, dans une mise en scène de Robert Sandoz.

Après avoir tâté le terrain du jeune public avec «Titeuf», Karim Slama réussit un spectacle truffé de fantaisie et de jolis jeux de mots. Manipulées à vue, les lampes-marionettes prennent vie, affirmant leurs personnalités. L’aîné de Lucien, Aurélien, grand gaillard gris, et son petit frère Lucas, d’un rouge vif, se chamaillent sans cesse avec les deux filles d’Hélène, Roxane et son vert lumineux, et l’énergique Céleste aux reflets corail. Les parents essaient tant bien que mal de rabibocher leur progéniture. Peine perdue. «Je suis au bout de ma light!» peste l’une des ados.

Débarquant dans cette ambiance électrique, la tante des garçons, une lampe à pied torsadé d’un certain âge, supporte mal les tensions: «Tante Hilde a pété un fusible!» Bienveillante, elle aidera les quatre gamins chamailleurs à se rapprocher. «Mais on n’est pas une famille. Et «famille recomposée», c’est moche.» Tante Hilde trouvera la bonne formule: «Ah mais ce qu’elle est compliquée, cette smala!»