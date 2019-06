Trentenaire, le Crochetan ouvre l’œil sur le monde depuis Monthey

Le menu 2019-2020 du Crochetan met l’accent sur les migrations, les métissages, l’humanité multiple. «C’est l’axe inconscient de cette saison», souligne Lorenzo Malaguerra, directeur.

Mais avant d’entamer des pérégrinations aux quatre coins du globe, la salle montheysanne fêtera ses 30 ans dans l’écrin élisabéthain de la Tour vagabonde, avec un spectacle aux accents burlesques: «Les cocottes en sucettes», confectionné par le patron himself et des acolytes comédiens et musiciens (4-22 sept.).

Puis les artistes emmèneront le public en voyage à travers une myriade de pays, de styles et de sensibilités.

Ainsi le théâtre se déclinera-t-il sous un mode décoiffant («L’art de la comédie», 30 nov.) ou plus classique («Le misanthrope», 19 fév.), la musique sera énergique (Chilly Gonzales, 22 nov.) ou soyeuse (Mayra Andrade, 5 fév.), l’humour joliment badin (Jean-Louis Droz, 16-20 déc.) ou furieusement sarcastique (Stéphane Guillon, 28 fév.), la danse dynamique (Cooper & Voldo, 19 oct.) ou veloutée (les Ballets jazz de Montréal, 26 nov.). (24 heures)