Une myriade de Vaudois au Théâtre Saint-Gervais

Foin des flonflons du Poche ou du Carouge. L’annonce faite par Sandrine Kuster ne fut guère moins lapidaire que son édito en première page d’un programme de saison au look furieusement contemporain: «Ceci n’est pas un tout-ménage, son contenu est vraiment intéressant». Point. Basta.

À l’étuvée, dans la salle de projection au 1er étage de l’immeuble rue du Temple, à Genève, la directrice hissée en 2018 à la tête du Théâtre Saint-Gervais scanne ses notes au pas de course. Elle nous promet 20 spectacles au total, dont 11 créations (6 genevoises), 3 propositions pour le jeune public et 4 collaborations avec les festivals locaux (La Bâtie, Les Créatives, Antigel, C’est déjà demain). Si ce catalogue demeure résolument pluridisciplinaire (vidéo, musique, arts plastiques, texte), des dominantes s’en dégagent: la déferlante d’interprètes issus de la Manufacture, d’une part, et la triple présence d’auteurs romands, par ailleurs tous quinquas: Antoine Jaccoud, Marielle Pinsard, Valérie Poirier.

Le premier de ce trio lémanique apparaît deux fois au menu: comme signataire d’«Avant», le dialogue d’une vache (Marthe Keller) et d’un taureau (Mathieu Amalric) au seuil de l’abattoir, et d’un «Le sexe, c’est dégoûtant», coproduction mise en scène par Matthias Urban sur l’échangisme comme remède à l’ennui.

Adepte des titres à rallonges, la seconde signera en février «Je vous ai préparé un petit biotruc au four ou mais, où est donc passé Jean-Michel?» qui revient une décennie après sur un précédent vaudeville autofictif. Quant à la Genevoise du groupe, elle répond à une commande de sa comédienne Nathalie Cuenet en composant, à partir de diapositives, un posthume «Vie et mort de Petula» qu’organisera Yvan Rihs sur le plateau.

On ne saurait passer sous silence la venue du jeune Romain Daroles avec sa «Vita Nova», délicieuse digression littéraire créée au festival far° l’été dernier. Ni «Le Monde» que déconstruit Marius Schaffter à travers la classification de ses éléments. Ni enfin la création par Maya Bösch de «Manuel d’exil», ce carnet de bord d’un réfugié tenu sur le papier par le Bosniaque Velibor Colic, et incarné sur scène par Jean-Quentin Châtelain. Quant aux délices résiduelles promises par Nabokov, Gertrude Stein ou Jonathan Capdevielle, il faudra consulter internet. Efficace. Sans chichi.

(24 heures)

Programme sur www.saintgervais.ch