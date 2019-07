Une saison «plus éclectique que jamais» au Casino-Théâtre de Rolle

Au fil des ans, le Casino Théâtre de Rolle s’est hissé parmi les salles qui comptent autour de l’arc lémanique. Preuve en est la fréquentation record de cette saison: un peu plus de 10 000 spectateurs. Un joli succès pour sa directrice, Marie-Claire Mermoud. Laquelle dévoile, pour 2019-2020, une «saison plus éclectique que jamais». Le public pourra ainsi mordre goulûment dans la brochette des arts de la scène. On croquera du théâtre («Le fauteuil à bascule» mis en scène par Jean-Luc Borgeat, 7-8 fév. 20), de la danse («Jour Blanc», par Perrine Valli, 28-29 mars), de l’humour («Karine C #SE WIFI DE TOUT», 3-4 avr.), de l’impro («Les Exs», par Odile Cantero, Nicolas Moitron, 20-21 mars), de la musique (Concert du Petit Nouvel-An, 5 janv.), des spectacles jeune public («Ö Rö», de la Cie du Bouc, 14-15 mars) ou encore une comédie musicale («Big Crunch», 4-5 oct.). En guise de mise en bouche, les Terrasses du Casino au Château donneront le coup d’envoi le 23 et 24 août avec des concerts gratuits en plein air. Puis, tout au long de la saison, les plus gourmands dégusteront la formule Midi, théâtre! avec sept propositions à la carte.

Les coups de cœur

«Libertalia, une utopie pirate» Cette création concoctée par la Cie Mezza Luna alliera musique, théâtre et cirque (1er-3 nov.).

«Maria de la Paz canta Lhasa» Maria de la Paz rend hommage à la chanteuse Lhasa de Sela (décédée en 2010) dans ce spectacle musical mis en scène par Lorenzo Malaguerra (28 fév.-1er mars 20).

«L’oignon» Dans ce seul en scène, le Nyonnais Maxime Pythoud, artiste associé de cette saison, embarquera le public dans l’univers du cirque burlesque et acrobatique (7-10 mai).

La rencontre

Sarclo Le chanteur romand s’est lancé le défi (plutôt casse-gueule) d’adapter le répertoire de Bob Dylan en français – non sans prendre quelques libertés textuelles, dans «Sarclo sings Dylan (in French)» (29-30 nov.). «Sarclo n’obéit à aucune règle, à aucun format, résume Marie-Claire Mermoud. Il porte en lui une sincérité sans concession, il ose s’approprier les textes de Dylan avec brio dans une écriture qui lui est propre.»

Infos:

Billetterie: le tarif des places varie selon les spectacles. Nouveauté cette année: le théâtre lance une carte de fidélité, la Carte CASIN’OH. Pour 25 fr., elle offre une réduction de 5 fr. sur tous les spectacles de la saison, y compris les Midi, théâtre!

Adresse du théâtre: rue du Port 15, 1180 Rolle. Infos et réservations: 021 825 15 35 (billetterie) et www.theatre-rolle.ch

(24 heures)