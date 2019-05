Tina Schwizgebel-Wang tatoue corps et tissus

Une tornade de créativité toute de noir vêtue. Voilà la première empreinte que grave Tina Schwizgebel-Wang dans l’esprit du visiteur lorsqu’il la rencontre dans son atelier niché chez Foound, à la rue Jean-Gutenberg. En sus d’avoir coréalisé la fresque qui pare l’entrée de ce lieu de vie foisonnant, la jeune femme de 29 ans y a installé machine à coudre, textiles, carnets de croquis et céramiques. Car bien que fraîchement auréolée du Prix Chloé lors du 34e Festival international de mode, de photographie et d’accessoires d’Hyères (Var), la brune demoiselle ne conçoit pas que des vêtements. Elle dessine, peint, estampe et tatoue, tout en ayant fait ses gammes dans la bande dessinée et le violoncelle – qu’elle a étudié au Conservatoire jusqu’en classe préprofessionnelle. Les muses semblent en effet s’être bousculées au-dessus du berceau de cette native des Pâquis, qui a grandi dans une famille où l’on ne badine pas avec les arts. Chez les Schwizgebel, nul n’ignore le père, Georges, grand maître du cinéma d’animation, dont l’œuvre très picturale a été abondamment primée en Suisse et ailleurs. On connaît également Louis, le fils, pianiste concertiste virtuose.

À la fois tigre et dragon

Ylang, la mère, complète le clan: professeure de dessin née à Shanghai, elle orchestre ces dons familiaux d’une baguette inflexible. À la fois tigre et dragon, Madame Wang pousse sa progéniture à s’exercer sans répit, avec une rigueur toute chinoise. «Depuis petite, ma mère m’obligeait à réaliser un dessin par jour, raconte la styliste sous sa longue chevelure de jais. Et aussi à jouer de la musique et à faire de la cuisine. Tous les secteurs de la vie devaient être investis.»

Un entraînement implacable qui ne paraît pas avoir trop affecté le tempérament espiègle de Tina Schwizgebel-Wang, dont le débit de mitraillette trahit la volcanique inventivité. «Il y a eu des moments, ado, où j’ai eu envie de tout lâcher, avoue-t-elle tout de même de sa voix éraillée. Mais je ne me suis jamais dit que je ferai droit ou médecine!» Le cœur en révolte, elle abandonne, à 16 ans, archet et crayons, acceptant toutefois de passer sa maturité. L’insurrection dure peu. Elle décroche un bachelor en arts visuels à l’ÉCAL (École cantonale d’art de Lausanne).

Aspirant à des horizons plus lointains, Tina s’envole en 2014 pour la Chine, pays dont la culture et la langue sont inscrites dans ses gènes. «Je parlais le mandarin mais je ne l’écrivais pas. Je me suis inscrite à l’uni pour apprendre la calligraphie.» C’est à Shanghai aussi qu’elle reprend la couture, sous la houlette de sa styliste de tante. «Enfant, je me bricolais des habits, mais là, j’ai pu expérimenter les coupes et les tissus de façon plus professionnelle. Ça m’a poussé à postuler pour le master design mode à la HEAD (Haute École d’art et de design de Genève).» La première année s’avère difficile. Elle décide de reprendre son souffle à Bali, «pour étudier les batiks», puis à Berlin, où elle s’initie au tatouage. Dans la capitale allemande, elle découvre le homemade tattoo, «un courant nouveau, un peu trash, moins précis qu’en studio». L’artiste s’achète une machine et se met à estamper les corps, à commencer par le sien. «Moi qui tiens un journal de bord dessiné depuis l’enfance, ça m’a vraiment frappée, cet aspect du tatouage qui marque un moment de vie. Le côté autobiographique prime sur l’aspect décoratif.»

De retour à la HEAD, elle insuffle à ses travaux cette nouvelle expérience graphique. «J’ai traduit les trois étapes du tatouage dans la matière», explique la prolifique Tina. Les esquisses préparatoires se muent en broderies, imprimés, sérigraphies ou gravures. Pour signifier le rasage de la peau, elle tond de vieilles fourrures, et utilise du plastique recyclé en allusion à la cellophane qui protège durant quelques jours les parties du corps soumises à l’aiguille. Une façon «d’encrer» dans le vêtement, par essence éphémère, «la fugacité de l’instant», selon ses termes.

Talismans et tons sobres

Intitulée «Inked» et conçue pour les hommes, la collection de diplôme de Tina Schwizgebel-Wang est irriguée par ses périples et ses origines asiatiques. «Pour certains accessoires, je me suis inspirée d’objets qu’on emporte en avion, comme le masque de sommeil ou l’oreiller de voyage, pour les réinterpréter.» À ces tenues déstructurées sont parfois suspendues, tels des talismans, des répliques miniatures des visages aux traits indéchiffrables que l’artiste réalise en porcelaine. Toutes les mises se déclinent dans des tons sobres: «J’ai essayé la couleur mais je reviens toujours au noir et blanc, je m’y exprime mieux.»

Pour Hyères, la styliste a adapté sa collection aux femmes, usant de matières plus fluides et féminines. Ce travail lui a valu de décrocher, le 28 avril, le Prix Chloé, qui lui a assuré 20 000 euros et «beaucoup de visibilité». Tina espère produire quelques pièces pour les vendre en ligne. Mais son âme vagabonde et ses talents multiples l’invitent à poursuivre aussi impérieusement le dessin, la gravure et le tatouage. Elle exposera bientôt à Berlin des fresques réalisées avec son collectif «Le Crabe et la Mécano», puis partira à Shanghai pour une résidence de trois mois. Avec, dans les poches de sa farouche indépendance, deux rêves: habiter à Paris et vivre de son art. (24 heures)