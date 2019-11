Par le trou de la petite lucarne

Dans ce palace genevois, en costume griffé à quatre épingles, le regard comme fixé sur des millions d’invisibles spectateurs, Michel Denisot se ressemble tellement qu’il pourrait passer pour son sosie. «Toute ressemblance», c’est d’ailleurs le titre de son premier film de cinéma. Le débutant de 74 ans y met en scène les intrigues perfides d’un présentateur vedette, Cédric Saint Guérande. Ça ne manque pas de sel, conclut Poivre d’Arvor au générique de fin. Contre toute attente, la satire télévisuelle reste aimable, légère en vitriol. Explications d’un gentleman à l’éternel sourire de bouddha.

Toujours fidèle à votre hygiène de vie, soit rentrer chez soi avant 22 h le plus souvent possible?

Je dis toujours à mes équipes: ne vous explosez pas la tête. La rigueur, est-ce ma marque? Le monde du sport m’a appris à gérer le corps pour bosser le mieux possible.

L’ex-patron de Canal+ ou du PSG a-t-il d’autres conseils?

Ne penser qu’à ça. Ou quasi. Tous les gens qui ont débuté et réussi avec moi, les Delarue, Fogiel, Barthès, etc., je les repérais assez vite là-dessus. La bonne raison de faire de la télé, c’est d’aimer ça de manière obsessionnelle. La mauvaise, c’est d’en faire pour ce que ça représente. Après, à chacun de remplir la colonne des bonus et malus. Car plus vous durez à la télé, plus l’envie de régner exige des moyens moins nobles.

Comment expliquez-vous votre longévité?

Le métier qui m’a séduit à l’âge de 15 ans ressemblait à celui d’un instituteur qui relate des faits avec précision. Je le pratique encore à «Vanity Fair». À la base, moi, je pensais rester toute ma vie journaliste à Châteauroux.

Vous étiez un type lambda comme votre concitoyen d’alors, Gérard Depardieu?

Oui. Sa sœur Hélène était d’ailleurs sténo à la rédaction.

La télé n’implique-t-elle pas un journalisme totalement différent?

Le journaliste vise la pertinence, l’animateur télé l’impertinence. Désormais, tout se mélange. La télévision implique d’être crédible. Or, deux personnes diront la même chose, l’une est crue, pas l’autre. Question de charisme, comme l’acteur. Certains présentateurs diront n’importe quoi et seront suivis en dépit de toute intelligence ou pertinence. Je ne citerai pas de nom.

Vous venez de l’ORTF en noir et blanc, avez provoqué la révolution du «Grand Journal», prévu le numérique. Visionnaire?

Non. Face aux éloges, aux flatteurs, ma femme demeure mon meilleur modérateur qui me rappelle que tout ça, «vu de la lune», hein! Au-delà, quand je parlais de «l’Atawad» il y a 10 ans, soit l’info «n’importe quand, n’importe où», comme souvent, je sentais que ça commençait à glisser sous mes pieds. Je travaille avec passion, excès même. Je sais que c’est mort quand je commence à penser à autre chose.

Cette flexibilité a pu passer pour de l’opportunisme, non?

Je n’ai tué personne, pas fait de coup tordu. Ou alors ça m’a échappé. Évidemment, ça dépendra toujours de qui raconte l’histoire. Ce milieu est tissé d’arrière-pensées. J’en cultive moi aussi. Qui voulait votre place, ne l’a pas eue? Je ne bataille pas contre nature. J’écoute cette petite voix, même si elle ne m’arrange pas. Et je passe ailleurs.

Votre coscénariste, Karine Angeli, vous qualifie de «puceau». Curieux, non?

Puceau du scénario, j’admets. Je croyais aboutir dès la première version, il en a fallu 25. La télé m’a habitué au «sitôt dit, sitôt fait». Le cinéma oblige à fabriquer trois films, celui qui s’écrit pendant 18 mois, qui se tourne, et enfin qui se monte durant 7 mois.

Quel est le meilleur moment?

Le tournage, sans hésiter. Diriger 100 personnes: je me sentais comme un enfant devant le sapin de Noël! Merveilleux… j’ai aimé cette organisation militaire, le travail collectif. Et puis on vous fout la paix.

C’est-à-dire?

J’ai eu la chance de discuter avec des cinéastes costauds. Michel Hazanavicius m’avait dit: «Tu verras, sur le plateau, ils imitent ton humeur. Tous! T’es haut, t’es bas, ils te suivent.» De là, je me suis obligé à être à bloc en permanence. Il ne faut jamais hésiter tout seul.

Vous visionnez toujours 100 films par an. Lesquels vous inspirent?

Au risque de paraître pompeux — ce que je déteste! —, je citerai des géants. Tarantino, par exemple, me disait: «Je ne donne pas d’instructions à un acteur. Souvent, son option est meilleure que la mienne.» Entre nous, ça m’arrangeait de ne pas devoir dire à Denis Podalydès comment jouer.

Franck Dubosc, dans ce répertoire dramatique, n’était-il pas aussi novice que vous?

Nous avons bossé beaucoup en amont, passé une journée entière avec une vraie équipe de TF1, répété les postures, le ton.

Même la gâterie sexuelle en plein JT?

Tous les personnages incarnent un mélange de personnalités réelles, puis j’ai arrangé un peu.

Qu’avez-vous appris de ce film?

Qu’après avoir vu plus de 2000 films en 40 ans, je parlais de cinéma sans savoir ce que c’était. Un peu comme quand j’ai repris le PSG. Je croyais qu’avec mon expérience de journaliste sportif, je savais ce qu’était le foot. Mais non.

Au final, la morale du film fait pitié, non?

Au risque de caricaturer, à la télé, chacun veut être aimé mais ne pense qu’à soi. Et je m’inclus dans le lot. Avec une nuance: pas tout à fait.

Encore une arrière-pensée?

Je rigole, mais le pouvoir rend ainsi.