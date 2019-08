Une équipe de jeunes romands se frotte à l’Eurovision des chœurs

Il y a presque un an jour pour jour, un groupe d’amateurs décide de créer une chorale pour participer à l’émission «Chorus» de la RTS. Ils ont entre 20 et 30 ans et sont étudiants, électriciens, chanteuses à la Fête des Vignerons ou encore infirmières. Tous donnent de la voix depuis longtemps dans des chœurs des cantons de Fribourg, du Valais et de Vaud. Sorti grand vainqueur du concours, le groupe Cake O’Phonie décroche son ticket pour l’Eurovision des chœurs, qui se déroule ce samedi à Göteborg, en Suède, et réunit dix équipes d’autant de pays.

Cake O’Phonie? Tout a commencé par l’anniversaire de l’un des membres. Une des chanteuses a confectionné un cake pour l’occasion et le nom est parti de là. Sous la houlette d’Antoine Krattinger, le chef de chœur, qui s’occupe à la fois de la sélection des musiques et des arrangements, le groupe présentera pour le concours de ce samedi un medley de chansons traditionnelles suisses chantées dans les quatre langues nationales et en patois. «C’est important pour nous de représenter notre pays lors de cette compétition et de faire partager notre culture», explique Antoine Krattinger.

Mais Cake O’Phonie relève aussi un tout autre challenge: donner une image positive des chorales, qui traînent derrière elles une réputation ringarde et vieillotte. «À nous de montrer que c’est autre chose. À Fribourg, chanter dans un chœur est à la mode chez les jeunes. Il n’y en a pas moins de quatre, qui dénombrent chacun une cinquantaine de membres. Les chœurs à Fribourg, c’est comme les fanfares en Valais, cela a beaucoup de succès», plaisante Loïc Simonet, un des ténors de Cake O’Phonie. Et Antoine Krattinger d’ajouter: «On chante sur des musiques actuelles et pop, telles que Stromae ou encore Imagine Dragons. On est totalement dans l’air du temps et cela représente bien l’état d’esprit de notre groupe.»

Le trac? Très peu pour eux. «On est déjà tellement heureux de participer que l’on va profiter à fond du moment présent», indique le chef de chœur. Ils auront quatre minutes pour convaincre le jury et passer en finale. L’émission est retransmise en direct sur RTS Un, dès 20 h 30.