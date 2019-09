Une poupée «inclusive» sans identité sexuelle

Mattel a dévoilé mercredi une nouvelle poupée qualifiée d'«inclusive», sans identité sexuelle attribuée, qui répond, selon le fabriquant américain de jouets, à une demande des enfants, désireux de «s'exprimer librement», selon une dirigeante du groupe.

La nouvelle ligne, qui comprend six modèles, a été baptisée «Creatable World» et propose des poupées modulables, cheveux courts ou longs, pantalon ou jupe, chaussures à semelle compensées ou baskets.

???? by day and ????by night. With ???? + looks all in one kit, kids can create their own characters again and again. #CreatableWorld #AllWelcome



Shop now: https://t.co/DkN7wMDThd pic.twitter.com/WDpk0zxjiG