La Vaudoise aréna aura son Cirque du Soleil, quand même

On espérait l'automne 2019, ce sera septembre 2020. Après avoir longtemps caressé le projet d'obtenir la première européenne de «Corteo», un spectacle du Cirque du soleil réalisé par Daniele Finzi Pasca, la Vaudoise aréna connaîtra sa première grande production internationale dès le 9 septembre 2020, pour six représentations de «Crystal», premier show sur glace de l'entreprise québéquoise. Il s'agira de la première suisse de ce grand barnum entre arts du cirque, patinage artistique et acrobaties aériennes, créé en 2017 par Shana Carroll et Sébastien Soldevila.

Chez Opus One, la société de spectacles nyonnaise qui présente «Crystal» en collaboration avec la zurichoise ABC Productions, l'annonce de ce joli coup doit faire oublier les regrets de ne pas avoir pu présenter «Corteo», pour cause de retards trop importants dans la mise à disposition des infrastructures techniques de la Vaudoise aréna. «Ce fut une grande déception, mais c'est comme ça», philosophe Vincent Sager, directeur d'Opus One. «Avec une entreprise de l'envergure du Cirque du Soleil, on ne peut pas prendre le risque de ne pas disposer des capacités techniques que requièrent de tels spectacles.»

L’équipe internationale de «Crystal» comprend 43 artistes et plus de 40 techniciens en provenance de 25 pays différents. Depuis 1984, le Cirque du Soleil a proposé des shows vus par plus de 200 millions de spectateurs dans près de 450 villes d’une soixantaine de pays.

«Crystal», du 9 au 13 septembre 2020 à Lausanne, Vaudoise Arena Billets en vente exclusivement pour les membres du Club Cirque dès ce lundi. Mise en vente publique dès le 8 novembre à 10h, via ticketcorner.