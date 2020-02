Un «Voodoo Sandwich» servi pour les ados et leurs parents

Plasticien intoxiqué par le do it yourself punk et l’extravagance gothique, Augustin Rebetez se pique aussi de planches depuis son premier spectacle créé à Vidy, «Rentrer au volcan», suivi par «L’Âge des ronces» en 2017. Le Jurassien récidive avec «Voodoo Sandwich», où il retrouve le transformiste-acrobate Niklas Blomberg en le mettant au centre d’une performance explosive et visuelle qui saute encore à pieds joints dans le seau de peinture noire.

Les flashs fluos ne sont pourtant pas absents de ce solo en démultipliée qui se destine notamment aux ados. Voir cette projection mimant le jeu vidéo dans un film low-fi, bricolé et saccadé: la quintessence du gaming bas du front résumée en une séquence chaotique mais comprenant tous les codes et bleeps de récompense étoilée! Mais «Voodoo Sandwich» ne s’amuse pas qu’aux dépens d’une jeunesse rivetée aux pixels. Les vieux en prennent aussi pour leur grade dans la panoplie d’un Niklas Blomberg aux métamorphoses sidérantes – son vieillard indigne ne manque pas de sel.

Augustin Rebetez tend un miroir à toutes les générations prises dans l’ère communicationnelle d’un effondrement généralisé. Son burlesque sombre lance des bombes dans tous les coins en ricanant. La locomotion urbaine en Hoverboard y prend des allures grinçantes. La nutrition, outre une apologie du jus de gingembre en panacée universelle, permet de marcher sur des gelées du troisième type. Le transhumanisme n’est pas épargné quand Niklas Blomberg, aux traits déformés par des soins esthétiques déviants, se prend un court-jus à vouloir se coupler à une bringuebalante machine. Devant le commentaire pour le moins expressionniste, ados et vieux communieront dans l’effroi, peut-être.

Lausanne, Théâtre de Vidy

Jusqu’au sa 8 février, puis pendant Programme Commun, du 27 au 29 mars.

Rens.: 021 619 45 45.

www.vidy.ch