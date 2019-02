Le carnaval techno et gelé de Québec

«Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver» chante Gilles Vigneault. Moins trente-cinq degrés Celsius. C’est la température que peuvent affronter les habitants de Montréal au cours d’une saison hivernale qui peut durer plus de cinq mois. Ça fait partie de la vie des Québécois, qui savent s’en accommoder jusqu’à l’apparition des premières libellules.

À Montréal, les initiatives privées se sont multipliées depuis les années 60 avec pour but de transformer le froid et la neige en une irrésistible occasion de trouver son confort. Gilles Frappier, Montréalais de souche, raconte: «Avez-vous remarqué ces bornes sur lesquelles on peut lire le mot «Reso»? Elles signalent l’entrée d’un dédale de couloirs et de centres commerciaux qui couvrent presque toute la surface souterraine de la ville. Les Montréalais s’y engouffrent pour aller à leur domicile ou à leur lieu de travail sans avoir à affronter les grands froids. Ils peuvent même être en tee-shirt, tant qu’ils ne sortent pas.» Le métro est complice, et plusieurs arrêts aboutissent aux couloirs du Reso.

On skie aussi en ville

Si le Mont-Royal sert de départ de ski de piste à Montréal, c’est encore mieux ailleurs au Québec, là où les sports d’hiver sont rois, telles les randonnées en traîneau à chiens tiré par des huskies, en raquettes ou en motoneige. Les hôtels savent en profiter et sont nombreux à organiser ce genre d’activités, comme, par exemple dans la région de Chaudières-Appalaches, au sud de Québec City. Mais c’est encore avec le Carnaval de Québec qu’on prend conscience du pied de nez que les Québécois font au froid.

Un carnaval très bonhomme: si la première édition a eu lieu en 1894, c’est vraiment en 1955 qu’il fut établi d’une manière structurée avec l’apparition du Bonhomme Carnaval. «C’est mon chum» (mon béguin), déclarent les jeunes Québécoises. On le voit partout, en effigie sur des porte-clés, en statue, sur des portiques, projeté sur les murs et même en chair et en os! Ce bonhomme de neige personnifié ne quitte jamais son grand sourire ou son clin d’œil.

Un carnaval méconnu en Europe

En Europe, on connaît mal le Carnaval de Québec, car ceux de Rio, de Nice ou de Venise lui volent la vedette. C’est pourtant le plus grand carnaval d’hiver du monde. Pour conjurer le froid ambiant, cinquante courageux prennent un bain de neige chaque année pour démarrer le carnaval dans la bonne humeur. En 2019, il aura lieu officiellement du 8 au 17 février, mais les festivités débordent souvent pour s’étendre sur dix-sept jours. Il prend d’abord ses quartiers sur les plaines d’Abraham, là où se déroulèrent les sanglantes batailles qui opposèrent les troupes britanniques à celles du marquis Louis-Joseph de Montcalm, lieutenant-général des armées de la Nouvelle-France. Cet espace est idéal pour y organiser, autour d’un château fait de 6000 blocs de glace, tout un programme d’activités des plus insolites, à commencer par un parcours de «glisse à la tire» (glissade sur des chambres à air de camion), un babyfoot humain géant sur glace, où les joueurs sont attachés à de grandes tiges et n’ont que leurs pieds pour taper dans une balle de mousse.

Plus spectaculaire encore est de voir à l’œuvre les participants à un concours de sculpture sur neige, membres d’équipes venues de tous les coins du monde et maniant avec dextérité la pelle et la scie pour faire sortir d’un grand plot de neige tassée des figurines fantasmagoriques ou caricaturales. Mais comme dans tout bon carnaval, le show est dans les défilés de nuit qui ont lieu, chaque année, à Charlesbourg ou dans les rues de Haute-Ville, avec un déploiement de chars décorés où la parodie est de mise. Il faut s’attendre à ce que, pour la version 2019, Trump en prenne pour son grade.

Un train dans le blizzard

S’il est facile de choisir le trajet aérien pour se rendre à la ville de Québec, il est beaucoup plus dépaysant de faire le trajet en train. Le parcours par le Via Rail Canada depuis la gare de la Gauchette à Montréal plonge le passager dans une atmosphère cosy avec des sièges confortables et bien chauffés alors qu’à l’extérieur souffle un blizzard à faire coucher les arbres givrés.

Celle ou celui qui voudrait se payer le luxe d’un billet en première classe trouvera une ambiance très British avec un petit-déjeuner traditionnel (œufs, bacon, saucisses, etc., sans oublier la marmelade). Par la fenêtre, le spectacle est féérique avec de vastes plaines enneigées et des traversées de cours d’eau charriant de grosses plaques de glace. À l’arrivée en gare de Québec City c’est partout l’ambiance du carnaval qui vous prend avec, même dans la gare, le portrait du Bonhomme Carnaval et son sourire légendaire. (24 heures)