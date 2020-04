De Zurich jusqu’en Syrie, du djihad jusqu’au tombeau

?À la frontière turco-syrienne, Abdullah tient pour la dernière fois la main de son fils Burak, djihadiste à l’agonie sur un lit d’hôpital, marqué au corps, le buste enveloppé dans des bandages. Partant du pire, «Al-Shafaq – Le Crépuscule» de la cinéaste alémanique Esen Isik, en première romande sur le site du distributeur Outside the Box, se construit en une succession de flashbacks, relatant par bribes la façon dont le jeune Zurichois en est arrivé là.

Dans cette famille d’origine turque installée en Suisse, où le père pose en figure patriarcale fortement attachée au respect des principes de l’islam, Burak se sent méprisé et peine à faire sa place, alors que ses grands frère et sœur, Kadir et Elif, trouvent le point d’équilibre entre religion et culture occidentale. Lorsque progressivement le cadet se fait prendre à la mosquée, dans les filets du djihad, il est déjà trop tard pour les parents qui, se doutant du pire, ferment les yeux jusqu’au départ du fils, avant la noyade et les regrets.

«Ne frôlent jamais la caricature»

Déjà primée au Prix du cinéma suisse pour deux courts métrages et son premier long métrage «Köpek» (2016), la réalisatrice signe un récit qui se déploie en courtes séquences, entremêlant constamment les fils de l’histoire – jusqu’à composer celle-ci avec le parcours d’un enfant meurtri, Malik, qui, grâce au fruit du hasard, s’attache au père lors de la scène à l’hôpital. Un choix qui se révèle trop laborieux, ne permettant pas toujours de pénétrer en profondeur dans la conscience des personnages. Ceux-ci sont en effet brassés entre les époques, multipliant les états d’âme qui ne cessent de se chevaucher, jusqu’à parfois atteindre l’agacement. Si la cellule familiale y est dépeinte en détail et sous divers angles forts et pertinents, avec un grand respect pour des protagonistes qui ne frôlent jamais la caricature, la structure n’accompagne pas à juste titre les douleurs, sans pareilles, de la famille Kara.

Les membres qui la composent se laissent néanmoins élever par des acteurs brillants et d’une grande loyauté, incarnant à merveille dialogues, mimiques et gestes qui jamais ne se surchargent d’explications superflues. Dans le rôle du père, Kida Khodr Ramadan trône entre sévérité et remords. Ismail Can Metin (Burak) réussit quant à lui à plonger dans les entrailles de la terre avec une élégante sobriété