Toutes à l’aise avec leurs cheveux gris

Pour «Silver Power», exposition en plusieurs volets, la photographe s’est attachée à rencontrer des femmes qui assument leurs cheveux gris, dont Ariane Berton. Ghislaine Heger

Photo Le mauve déjà acquis à la cause féministe, il y a une autre couleur qui intéresse Ghislaine Heger: le gris. La photographe vaudoise l’a mis en tête de son nuancier pour une série sur les femmes qui assument de plus en plus leurs cheveux gris. Si la pandémie a fait avancer la cause, alors que les salons de coiffure étaient fermés, l’idée de «Silver Power» l’a précédée dans l’esprit de la photographe vaudoise.

Partie en quête du rapport aux cheveux gris, elle a rencontré et photographié des femmes politiques, des artistes, des cheffes d’entreprise et des sportives dans l’idée de leur faire raconter leur rapport avec les cheveux gris et de le mettre en image.

Qu’elles soient conseillères fédérales ou d’État, avocates ou mères au foyer, peu importe. Ghislaine Heger photographie ces femmes, tout en leur donnant la parole. Chacune raconte son histoire sur ce sujet clivant qui est abordé de manière légère ou engagée.

Au final, Ghislaine Heger signe 101 portraits. Pour tous les voir, il faudra faire le tour de la Suisse romande puisqu’ils sont exposés canton par canton. Les Vaudoises qui ont posé devant son objectif, dont la conseillère d’État Nuria Gorrite, sont à découvrir à Morges puis à Yverdon.

Diabolo Festival

«Le carrousel des moutons» fera halte au Diabolo Festival ce week-end. DR

Famille La manifestation des 2-10 ans revient ce week-end à Morges. À côté des concerts d’Henri Dès complets depuis longtemps, il reste des places pour des spectacles comme «Le carrousel des moutons», alliant musique et cirque, à voir dès 5 ans (sa, 16 h 30), ou «C’est tes affaires», où les comédiens improvisent avec les jouets amenés par les enfants (sa, di 9 h 45-16 h 15, dès 6 ans). À voir ou à tester aussi, comme chaque année, une foule d’ateliers et d’activités, tels que peinture, grimpe, gym ou tyrolienne.

«La règle du jeu» au Théâtre du Jorat

Théâtre Le Théâtre du Jorat double la mise pendant les chaudes soirées de juin. Ce vendredi, le menu est à la fois théâtral et musical. D’abord avec l’adaptation, par Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura, de «La règle du jeu», fameux film de Jean Renoir, danse du désir qui fait tourner la tête des classes sociales. Puis avec un concert de la Nuit de la Saint-Jean par Pierre Audétat, Christophe Calpini et leurs amis.

Navyy, révélation lausannoise, aux Docks

Navyy sera aux Docks, à Lausanne, samedi. Shervine Nafissi

Pop Navyy, chanteuse lausannoise originaire du Burundi, se pose en révélation du moment. Première artiste suisse à avoir été repérée par le studio berlinois Colors, cette voix originale et métissée entre pop et soul prend la scène des Docks, club de sa ville. L’occasion de voir en plénitude celle qui s’est déjà imposée en première partie de nombreux artistes reconnus et qui assurera dans quelques semaines celle de Lionel Richie à Montreux.

Le TMR prend le train du jazz… et du rock



Scène Le Théâtre Montreux Riviera joue les apéritifs de rigueur pour un Montreux Jazz qui pointe le bout de sa déferlante de stars. Plus modeste, plus discrète, la scène des hauts de la ville propose trois jours de musique et de textes à raison de deux séances par jour, du vendredi au dimanche. «Montand-Prévert-Kosma», «Johnny, Elvis et moi», «Joao Gilberto» ou «Frank Sinatra» sont au menu de ces répertoires visités par des interprètes variés.

Le Mont’ain Festival

Musique Comme chaque mois de juin, le Mont’ain Festival prend ses aises à une altitude moins himalayesque que ne laisserait supposer son nom: l’open air s’installe au Mont-sur-Lausanne, au bout du chemin du Châtaignier. De nombreux stands bordent une grande scène qui accueillera cinq artistes par jour dès vendredi, jeudi étant animé par des DJ. Au menu notamment, Irina Mossi, Breakbot & Irfane, Breudd (ve), Naomi Lareine, Supermassive (sa).

Marché de créateurs

Le Folk Spirit Market sort ses merveilles ce week-end à Lausanne. Dr

Mode La septième édition du Folk Spirit Market revient à Lausanne ce week-end, avec une sélection pointue de près de 40 créateurs, boutiques et labels indépendants slow fashion, autour du style bohème et hippie chic. Vêtements, bijoux, accessoires, beauté, nourriture, décoration, bar à tresses ou atelier macramé seront également au programme.

BDFIL s’expose

BDFIL fait dialoguer dans la ville BD et sciences. DR

Expo BDFIL investit jusqu’au 24 septembre les places et rues de Lausanne avec «BD=MC2, les sciences en case». Conçue comme un parcours dans la ville, l’expo est destinée tant aux petits qu’aux grands, pour réfléchir collectivement à la place des sciences dans la société. De la cathédrale à Ouchy, en suivant plus ou moins la ligne du M2, la balade se décline en dix chapitres, avec autant d’entrées thématiques, telles que «Comment les scientifiques sont représentés en BD?» ou «Quelles sont les inventions marquantes de la bande dessinées?»

Classes de cordes à Lausanne

Classique Mettre à disposition des instruments à cordes à des classes de 5P et de 6P pendant les heures de musique, c’est le défi de l’association Classes de cordes. La plupart des élèves n’ont jamais fait de musique. À la fin de l’année, ils donnent un concert orchestral. Six classes de trois collèges lausannois jouent le jeu. Formés par Noëlle Reymond, Rosa Welker et Anne-Thérèse Bieri, ils sont entourés de musiciens professionnels, le violoniste Vincent Millioud et les chanteurs Chloé et Baptiste Bieri.

