Infrastructures ferroviaires – Cure de jouvence à un demi-million pour le pont CFF de Payerne L’ouvrage permettant le franchissement de la route cantonale entre Payerne et Corcelles fera peau neuve. Sébastien Galliker

Les intersections du pont ont souffert de corrosion au fil du temps. SEBASTIEN GALLIKER

Brosser les zones atteintes par la rouille, effectuer des mesures d’épaisseur d’acier pour détecter les éventuelles pertes de matière, réparer ce qui est nécessaire et enfin appliquer une couche de peinture à base de résine d’époxy. Gagné par la corrosion, le pont CFF en acier permettant de franchir la route cantonale menant de Payerne à Corcelles-près-Payerne s’apprête à subir une cure de jouvence en seconde partie d’année. Pour ce faire, la Municipalité de Payerne sollicite un crédit de 260’000 francs au Conseil communal, soit la moitié de l’investissement.

Depuis 2001, le pont appartient à la Commune de Payerne, responsable de son entretien. «En cas de remplacement ou assainissement d’une ou plusieurs parties des structures porteuses, les CFF devront participer à hauteur de 50% des coûts d’investissement», stipule une convention, selon le préavis municipal. Payerne ne prévoit d’amortir sa part qu’en quinze ans au lieu des vingt-cinq habituels, car un assainissement intégral ou le remplacement du pont est envisagé à plus long terme. Cela permettrait notamment d’y intégrer la mobilité douce.

De 1913

Ce pont en biais en poutre simple et ossature métallique a été construit en 1913. Sa portée est de 30,14 mètres, alors que son tablier, réalisé en 2001, est d’une longueur de 9,47 mètres. L’ouvrage est situé au km 58 de la ligne CFF 251 entre Palézieux et Lyss.

«Le chantier ne devrait pas entraîner de fermeture de la route.» André Jomini, municipal de Payerne

Selon le planning, les travaux sont prévus dès le mois d’août, pour au moins trois mois. «L’essentiel se fera sous la structure et le chantier ne devrait donc pas entraîner de fermeture de la route», précise le municipal André Jomini, en charge des Infrastructures. La circulation piétonne ne sera pas impactée non plus.