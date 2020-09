Portrait de Marie-Christine Gailloud-Matthieu – Curieuse de toutes les

plastiques, elle les choie La chirurgienne vernit, ce jeudi 3 septembre, la quatrième édition de «Des seins à dessein» à l’Espace Arlaud à Lausanne, une exposition de signatures de renom en faveur des femmes atteintes d’un cancer du sein. Florence Millioud-Henriques

Marie-Christine Gailloud-Matthieu a choisi les artistes de cette quatrième édition de «Des seins à dessein» dont Guillaume Pilet, ici, avec «B is for…, 2020», une peinture murale. Florian Cella

Il y a une logique, une vérité même, lorsque Marie-Christine Gailloud-Matthieu temporise, l’air de rien. On est sorties de son cabinet de chirurgie reconstructive et réparatrice pour changer de cadre, peut-être pour puiser dans la nature une invitation à se détendre, mais c’est elle qui pose des questions, encore et encore, histoire de détourner l’attention. La manœuvre démasquée, elle rigole avec la candeur d’une gamine prise en flagrant délit d’un petit arrangement avec la montre. Mais l’intérêt est sincère.