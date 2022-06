LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Curiosités géologiques autour du Léman De Jean Sesiano et Susanne Theodora Schmidt. Découvrez dans un style accessible à toutes et à tous, quelques curiosités géologiques et hydrogéologiques situées sur le pourtour du Léman.

Curiosités géologiques autour du Léman DR

Cet ouvrage est le résultat d’une quête et d’une exploration menées par un scientifique passionné, dont l’objectif est de nous faire découvrir, dans un style accessible à toutes et à tous, quelques curiosités géologiques et hydrogéologiques situées sur le pourtour du Léman. Certaines d’entre elles ont acquis une valeur patrimoniale à l’échelle régionale.

Ainsi en va-t-il de la molasse, cette roche dont sont érigés nombre de bâtiments de nos villes et dont l’utilisation est attestée dans le domaine de la construction depuis l’époque romaine. Ou encore d’autres trésors géologiques, enfouis et secrets, comme du charbon, du pétrole ou du gypse qu’il vous sera donné de découvrir lors de vos promenades.

Une place de choix est offerte aux blocs erratiques disséminés sur nos territoires, témoins silencieux d’un passé glaciaire.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 30.–*

Prix lecteurs: Fr. 38.–*

Format: 17 x 24 cm, 296 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 7.50, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.