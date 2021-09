Dans ma rue – Street food d’ici – Cut Pizza, la star de Rome «al taglio» L’enseigne lausannoise propose de la pizza, découpée aux ciseaux, pour tous les goûts et toutes les faims. Romain Michaud

Un grand choix de pizzas à la romaine est proposé chaque jour chez Cut Pizza. DR

Où: rue Sainte-Beuve 9, 1005 Lausanne

Quoi: en 2015, Cut Pizza, créé par Emiliano Manili et sa compagne Paola Anzellotti, était élue meilleure pizza de Rome par TripAdvisor. Elle est aujourd’hui au cœur de Lausanne et se décline al taglio ou en fonction de vos envies.

La pâte, fermentée entre quarante-huit et nonante-six heures, est délicieuse et les produits utilisés pour la garniture sont frais et variés. Pour ceux qui ne voudraient pas de la star: pâtes, lasagnes, gnocchis, boulettes de viande, soupes, légumes grillés et autres spécialités italiennes sont proposés chaque jour dans un menu publié en début de semaine sur les réseaux sociaux.

Quand: du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 et 17 h 30 à 21 h.

Combien: dès 5 fr. la part de pizza; compter entre deux et plus selon votre faim.

On vous recommande: nous avons dégusté la classique Margherita, la Rouge qui pique juste à base de tomate, d’ail et d’épices. Des pizzas plus surprenantes avec burrata, roquette et figue ou encore la version végétarienne avec de nombreux légumes méditerranéens qui fondent en bouche.

Un petit truc pour la route: vu que nous sommes gourmands, nous avons craqué pour le tiramisu maison sans œufs (6 fr. 50). La cuillère y a plongé et replongé jusqu’à épuisement… Allez savoir pourquoi!

