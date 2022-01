Des hackers frappent l’Ukraine – Cyberattaque massive contre des sites du gouvernement

Dans un contexte de vives tensions entre Kiev et Moscou, un piratage de grande ampleur rend inaccessibles plusieurs portails Web des autorités ukrainiennes.

Les sites du ministère des Affaires étrangères et d’un certain nombre d’autres agences gouvernementales sont temporairement hors service.

Les sites du ministère des Affaires étrangères et d’un certain nombre d’autres agences gouvernementales sont temporairement hors service.

Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible vendredi d’une cyberattaque de grande ampleur. L’agression est d’origine inconnue mais elle s’est produite dans un contexte de vives tensions entre Kiev et Moscou.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé à maintes reprises Moscou de mener des attaques informatiques contre leurs sites et infrastructures, ce dont la Russie se défend.

Les sites de ministères, dont ceux des Affaires étrangères et des Situations d’urgence, étaient inaccessibles vendredi matin, a constaté l’AFP. Les autorités n’ont cependant pas indiqué si des infrastructures informatiques étaient également désactivées ou perturbées.

«Les sites du ministère des Affaires étrangères et d’un certain nombre d’autres agences gouvernementales sont temporairement hors service», a indiqué le porte-parole de la diplomatie ukrainienne. «Nos experts sont à pied d’oeuvre pour rétablir le fonctionnement des systèmes informatiques et la police a ouvert une enquête», a-t-il ajouté.

Avant que le site du ministère des Affaires étrangères ne soit rendu inaccessible, un message menaçant avait été publié par les auteurs de la cyberattaque sur sa page d’accueil en ukrainien, en russe et en polonais.

«Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le Web», pouvait-on lire, selon un correspondant de l’AFP. Ce message était accompagné de plusieurs logos, dont un drapeau ukrainien barré.

Tensions diplomatiques

Le piratage de vendredi n’a pas été revendiqué dans l’immédiat et les autorités n’ont accusé encore personne, mais il intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Ukraine et la Russie voisine, que Kiev et ses alliés occidentaux accusent de planifier une nouvelle invasion du territoire ukrainien.

Une attaque informatique d’ampleur visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes afin de désorganiser les autorités est un des scénarios évoqués comme pouvant être le signe avant-coureur d’une offensive militaire classique.

L’Ukraine a plusieurs fois été la cible de cyberattaques prêtées ces dernières années à la Russie, notamment en 2017 contre plusieurs infrastructures critiques et en 2015 contre son réseau d’électricité.

Pirates informatiques russes

La justice américaine a révélé en octobre avoir inculpé six agents du renseignement militaire russe pour ces cyberattaques mais aussi pour d’autres à travers le monde comme celles qui ont visé le parti de l’actuel président français Emmanuel Macron avant l’élection présidentielle de 2017 et les Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud.