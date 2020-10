Zurich – Cybermobbing: le Prix Courage décerné à des parents endeuillés Nadya et Candid Pfister, les parents d’une adolescente qui s’est suicidée en 2017 après avoir été victime de harcèlement sur internet, ont reçu vendredi le Prix Courage 2020 du magazine «Beobachter».

Les parents de Céline ont reçu leur prix, doté de 15’000 francs, vendredi soir à Zurich. www.beobachter.ch / Christian Schnur

Le Prix Courage 2020 du magazine «Beobachter» est attribué à Nadya et Candid Pfister, parents d’une adolescente de 13 ans qui s’est suicidée après avoir été victime de mobbing en ligne. Le couple s’est engagé politiquement contre le sexting et le mobbing sur les réseaux sociaux.

Les parents de Céline ont reçu leur prix, doté de 15’000 francs, vendredi soir à Zurich des mains du rédacteur en chef du «Beobachter» Andres Büchi. Les lauréats ont été désignés pour moitié par un jury et pour moitié par le public invité à voter sur internet, indique le groupe de presse Ringier Axel Springer.

Présidente du jury, l’ancienne ministre argovienne Susanne Hochuli rend hommage aux lauréats: «Nadya et Candid Pfister ont perdu leur enfant. Ils ont vécu la pire chose qui puisse arriver à des parents. Et pourtant, ils ont trouvé l’énergie et le courage civil de s’engager afin que plus aucun enfant ne se suicide à l’avenir après avoir été victime de mobbing en ligne.»

Pénaliser le mobbing en ligne

Depuis trois ans, le couple se bat sur Instagram et sur Facebook sous le hashtag #célinesvoice (la voix de céline) contre le mobbing sur internet. Leur fille unique avait 13 ans, lorsqu’elle s’est suicidée en août 2017 après avoir été mobbée durant des journées entières sur le réseau social Snapchat. Les deux ados responsables de la cabale avaient fait circuler une photo intime de Céline.

La justice des mineurs les a condamnés à une sanction «clémente», écrit le «Beobachter»: quelques jours de travaux d’intérêt général. C’est pourquoi les parents de Céline se battent pour qu’à l’avenir, le mobbing en ligne soit poursuivi pénalement. Sous leur impulsion, la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG) a déposé entre-temps une initiative parlementaire dans ce but.

Prix d’honneur pour La Main Tendue

Le «Beobachter» a remis, en outre, le Prix Courage Lifetime Award 2020. Son lauréat est La Main Tendue (Tel 143), avait déjà annoncé le magazine mardi. Depuis 60 ans, l’organisation est récompensée pour son engagement envers les personnes qui ont des soucis ou vivent une période difficile. Elle regroupe douze organisations indépendantes, ancrées régionalement et localement, sous l’égide d’une association faîtière.

