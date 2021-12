L’éditorial - Cybersanté: pourquoi faire simple…

Abilis, la plateforme de la Coopérative des pharmaciens, obtient aujourd’hui le feu vert de l’OFSP pour lancer son propre DEP, ou dossier électronique du patient.

Comme vous le savez, ou pas, il s’agit de cette valise virtuelle qui contiendra les documents médicaux vous concernant, de la radio à l’ordonnance, de la médication à l’historique des opérations subies ou traitements suivis. Pour autant que vous décidiez de créer un DEP – ce n’est pas obligatoire.

Un nouvel acteur donc, qui vient s’ajouter à six prestataires déjà agréés, dont CARA, la plateforme regroupant tous les cantons romands, à l’exception de Neuchâtel qui fait cavalier seul. Un huitième acteur attend encore l’autorisation, réservé aux professionnels de la santé.

Pourquoi ne pas créer un seul système national? Pas assez helvétique sans doute. À l’image des mesures anti-Covid, parfois fort disparates à quelques kilomètres de distance, nous rechignons à faire simple alors qu’il est tellement plus jouissif de se compliquer la tâche.

«Pourquoi ne pas créer un seul système national? Pas assez helvétique sans doute.»

On ironise à peine. Ces systèmes de DEP ne sont pas encore reliés entre eux. Plus inquiétant encore, de nombreux médecins, acquis pourtant au principe, traînent les pieds pour monter à bord. On peut les comprendre, dans la mesure où aucune interface n’est encore en place qui permette le transfert en deux clics de leurs documents dans le cloud gérant ces fameux dossiers électroniques.

On peut se consoler en espérant que ces prestations fragmentées, qui plus est adossées à des technologies différentes (celles de La Poste, de Swisscom, d’ELCA), constitueront un rempart contre d’éventuels piratages informatiques. Et souhaiter que tout sera harmonisé en automne, soit plus de cinq ans après la loi sur le DEP. Mais que de temps perdu…

Ivan radja est journaliste à la rubrique économique depuis 2009. Il suit notamment l'actualité horlogère et le développement des nouvelles technologies vertes. Auparavant, il a travaillé pour Dimanche.ch, L'Express et L'Impartial. Plus d'infos @Radjignac

