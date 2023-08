Cyclisme – La première étape de la Vuelta pour la formation DSM L’équipe néerlandaise a remporté le contre-la-montre par équipes disputé samedi sous la pluie dans les rues de Barcelone.

L’équipe DSM-Firmenich a créé la surprise dans cette première étape. AFP

Dans des conditions extrêmes, la formation DSM a remporté samedi la première étape du Tour d’Espagne, un contre-la-montre par équipe tracé dans les rues de Barcelone et couru sous une pluie battante qui a provoqué de nombreuses chutes.

L’équipe néerlandaise a bouclé le parcours d’un peu moins de 15 kilomètres en 17’30’’, devançant de quelques dixièmes la Movistar.

EF-Education, la Soudal-Quick de Remco Evenepoel, le tenant du titre, et la Groupama-FDJ ont terminé dans un mouchoir de poche, à six secondes. La Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic a fini à 32 secondes.

Pour sa première participation dans un Grand Tour, c’est l’Italien Lorenzo Milesi, 21 ans, qui va revêtir le premier maillot rouge de cette 78e édition.

AFP

