Cyclisme – Lenny Martinez ravit le maillot rouge de leader sur la Vuelta Au terme de la 6e étape, remportée par l’Américain Sepp Kuss, le Français de 20 ans a dépossédé Remco Evenepoel de la 1re place du général au Tour d’Espagne.

Lenny Martinez est le nouveau leader du Tour d’Espagne, au terme de la 6e étape disputée ce mercredi. AFP

Lenny Martinez, 20 ans, est allé chercher le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne cycliste au sommet du Pico del Butre, à Javalambre, lors de la 6e étape remportée jeudi par Sepp Kuss (Jumbo-Visma), désormais 2e au général à 8 secondes du Français.

Le coureur de la Groupama-FDJ, qui faisait partie d'une échappée de 42 coureurs ayant passé plus de 100 km en tête de course, s'est arraché dans les derniers kilomètres pour terminer 2e de l'étape et prendre le maillot rouge au tenant du titre, Remco Evenepoel. Le Belge a terminé à plus de deux minutes du Français.

Développement suit.

AFP

