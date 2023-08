Cyclisme – Les meilleures seront sur les routes romandes L’affiche du 2e Tour de Romandie féminin de l’histoire est belle. Du 15 au 17 septembre, les meilleures cyclistes du monde se mesureront à la gagnante du Tour de France, Demi Vollering, d’Yverdon à Nyon, en passant par Romont et Torgon. Robin Carrel

La tenante du titre Ashleigh Moolman-Pasio, la meilleure coureuse du monde Demi Vollering, mais aussi les cadors que sont Juliette Labous, Cecilie Ludwig, Ane Santesteban-Gonzalez, ou encore une Liane Lippert. Sans oublier les Suissesses Marlen Reusser, Elise Chabbey, ainsi que la grimpeuse Petra Stiasny et la vététiste Jolanda Neff… La 2e boucle romande féminine de l’histoire promet une belle explication.

Le parcours 2023 est fait de deux étapes en boucles autour d’Yverdon (144,1 km) et entre Vernier et Nyon (131,9 km). Le grand moment sera forcément la 2e journée, avec les 110,8 km tracés entre Romont et Torgon, avec la montée des Mosses en apéritif et celle vers la station valaisanne en plat de résistance. En tout, 102 participantes de 17 formations différentes seront au départ, dont une équipe formée par Swiss Cycling, qui a reçu un carton d’invitation.

«Une telle course exige des investissements conséquents. Sur la lancée du succès de sa 1re édition, ce 2e Tour de Romandie dames va prolonger l’élan du sport féminin. Les succès du Tour de France et celui de la Coupe du monde de football nous ont fait du bien», a expliqué Richard Chassot. Le boss des boucles romandes du World Tour a insisté sur la nécessité de rendre les épreuves cyclistes, toujours plus sûres et les parcours en boucles aident à sécuriser le peloton.

«Les meilleures cyclistes du monde méritent le meilleur et notre engagement total», a souligné quant à lui Gregory Devaud, le président de la Fondation Tour de Romandie. Ainsi, «des inscriptions au sol vont être testées pour signaler les dangers aux coureuses et des vidéos des trois derniers kilomètres et des descentes de col sont à disposition des coureuses, équipes et de tous les pilotes en course», est-il précisé dans le communiqué de presse des organisateurs.

En marge de la conférence de presse de lancement du Tour de Romandie féminin de cette année, les organisateurs ont officialisé le parcours de ces messieurs, en 2024. Du 23 au 28 avril prochains, le prologue sera couru à Payerne, la 1re étape autour de Fribourg, la 2e emmènera le peloton du chef-lieu fribourgeois à Salvan/Les Marécottes et la 3e sera un contre-la-montre autour d’Oron-la-Ville. Le dernier week-end verra le peloton aller de Saillon à Leysin pour l’étape-reine en montagne, et le vainqueur sera désigné le dimanche au terme d’un tracé en boucles autour de Vernier.

L’organisateur fribourgeois et sa société Chassot Concept passeront un sacré cap cette année, lors du départ donné le vendredi 15 septembre, à Yverdon. L’ancien coureur et son entreprise y fêteront, en effet, la 100e étape du TdR organisée par leur soin, hommes et femmes confondus. «Le lancement du Tour au féminin et ses trois étapes 2022 ont accéléré l’arrivée de ce jubilé», a expliqué Richard Chassot, semble-t-il, un peu surpris par la rapidité du temps qui passe.



