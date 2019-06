D’anciens motards viennent mettre les gaz dans la montée de Saint-Cergue

«Vieux motard que jamais», c’est leur adage, eux qui, malgré l'âge, sont toujours prêts à mettre les gaz et partir en wheeling. «J’ai eu un peu de peine à fermer ma combinaison, c’est incroyable ce que le cuir rétrécit avec les années!» Jacques Cornu a toujours le mot pour rire. Victorieux de trois Grand Prix 250 dans sa carrière (en 1988 et 1989), le Neuchâtelois de 66 ans sera l’une des têtes d’affiche de la 10e édition de la Rétro Moto, ce samedi, entre Nyon et Saint-Cergue, sur un tracé varié et composé de nombreux virages très appréciés des amoureux de la bécane.

Retrouvailles

Cette manifestation (gratuite) est l’occasion de voir à l’œuvre des pilotes sur ces machines anciennes datant des années 1920 jusqu’à la fin des eighties. «C’est la première fois que j’y participe et je me réjouis, s’exclame le jeune retraité qui donnait toutefois encore un cours dans le sud de la France jeudi. C’est cool de retrouver des gens de mon époque, toujours aussi passionnés, mais aussi de pouvoir rechevaucher ces bolides que j’avais en compétition en 1984 sans prétention de vitesse.»

La Route Blanche fermée de 6 h à 19 h

Pour l’occasion, la Route Blanche sera fermée de 6 h à 19 heures pour permettre aux 280 participants de s’éclater sans risques. «Ce n’est pas une course mais une démonstration», précise Bernard Bally, l’un des organisateurs de Moto Rétro. «On devrait avoir la pluie, poursuit jacques Cornu. Mais on est des motards, on sort par n’importe quel temps!» Parmi les autres prestigieux invités, on pourra notamment reconnaître Loris Baz, Philippe Coulon, Raymond Roche, Sébastien Suchet ainsi que le duo suisse Rolf Biland et Kurt Waltisperg, 80 victoires à eux deux dont sept titres de champion du monde de side-cars entre 1975 et 1996. «On va se rappeler de bons souvenirs», renchérit Jacques Cornu, qui a promis de jeûner jusqu’à ce samedi, pour être à l’aise dans sa combi. Ce, avant la «Pasta party» prévue samedi soir à Saint-Cergue, à la salle du Vallon où on pourra se restaurer et admirer une exposition de motos de course et de collection. (nxp)