Daesh, Al-Qaïda, etc. – Les cryptomonnaies, nouveau moyen pour financer le djihad La monnaie dématérialisée est notamment utilisée pour recruter des combattants, selon une récente étude. Jean Chichizola «Le Figaro»

L’étude de TRM Labs est d’autant plus préoccupante qu’elle met en évidence des envois de fonds vers l’Afghanistan et la zone irako-syrienne, deux foyers où Daesh reprend des couleurs et d’où pourraient venir de futures attaques. AP

Pour se financer, les terroristes islamistes ont toujours apprécié les techniques les plus traditionnelles, comme la contrefaçon ou l’hawala (réseau informel de transfert de fonds). Mais ils ne négligent pas non plus des moyens bien plus modernes. Fin juillet, une étude de la société TRM Labs, start-up américaine qui travaille notamment sur la fraude aux cryptomonnaies, relevait ainsi «de plus en plus de preuves de l’utilisation de la cryptographie par l’État islamique (EI) et ses partisans en Asie».