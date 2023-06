Culture à la campagne – Daillens, mille âmes et une saison culturelle de vingt dates Le village du Gros-de-Vaud inaugurera cet été un programme très varié d’août à mai dans sa grande salle, son église et sous un chapiteau berbère. Sylvain Muller

L’initiatrice de la Saison culturelle de Daillens Natacha Chapuis (à dr.) accompagnée de Jean-Pierre Geissberger, de l’association Tradmonde, et de Marie-Claude Rentsch, de l’Association pour l’animation du chœur de l’église de Daillens. FLORIAN CELLA

«On connaissait Daillens pour son centre de tri postal et son braquage, j’espère qu’on nous connaîtra désormais aussi pour notre Saison culturelle.» Cette punchline du syndic Albert Mocchi a clôturé mercredi soir la présentation du programme étoffé et varié de la première Saison culturelle de ce village du Gros-de-Vaud: vingt concerts et spectacles qui s’échelonneront du 13 août prochain au 24 mai 2024.