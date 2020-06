Voiture autonome – Daimler et BMW suspendent leur coopération Les deux constructeurs automobiles allemands ont annoncé l’interruption de leur projet en commun à cause d’un «environnement conjoncturel» défavorable.

Daimler et BMW précisent que la coopération dans les services de mobilités se poursuivent «comme prévu». KEYSTONE (archives)

Les constructeurs automobiles allemands Daimler, fabricant des Mercedes-Benz, et BMW ont annoncé vendredi l’interruption «pour le moment» de leur coopération dans le développement de voitures autonomes, évoquant un «environnement conjoncturel» défavorable.

Si le projet commun, qui visait à développer la «prochaine génération de véhicules autonomes», peut être «redémarré plus tard», les deux groupes estiment qu'»étant donné l’important investissement nécessaire» et «l’environnement conjoncturel», «ce n’est pas le bon moment pour réaliser avec succès la coopération".

Soucieux de rattraper leur retard sur les géants américains et chinois, les deux constructeurs allemands rivaux ont signé début 2019 un accord de coopération «stratégique et à long terme» portant notamment sur la conduite autonome sur autoroute et des systèmes permettant aux véhicules de se garer sans intervention humaine.

Commun accord

L’arrêt des travaux intervient après une «évaluation intensive» et la décision a été prise d’un commun accord, affirment les deux entreprises qui se concentreront désormais sur leurs propres projets en la matière.

Les deux groupes pourront poursuivre ces développements «avec les partenaires actuels», comme Intel, Fiat et Mobileye du côté de BMW, ou d’autres entreprises.

Daimler, déjà associé à Bosch, «étudie des options avec des partenaires en dehors du secteur automobile» pour avancer dans le domaine de la voiture connectée, indique Markus Schäfer, membre du directoire du fabriquant haut de gamme, cité dans le communiqué.

Course à la conduite autonome

De plus en plus de constructeurs se sont associés pour répartir le poids des investissements conséquents nécessaires pour avancer dans la course à la conduite autonome, considérée comme un des principaux axes des transports du futur et où les constructeurs traditionnels sont confrontés à la concurrence des nouveaux acteurs de la tech.

Volkswagen s’est allié à Ford en investissant 2,6 milliards d'euros dans Argo AI, la filiale de développement des voitures autonomes du groupe américain, et y intègrera AID, l’organisation qui planche sur cette technologie chez le constructeur allemand.

Daimler et BMW précisent que la coopération dans les services de mobilités, notamment l’autopartage «Share Now» ainsi que les voitures VTC et taxis «Free Now», se poursuivent «comme prévu».

( ATS-NXP )