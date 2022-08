Sortie cinéma – Daisy Edgar-Jones, star en herbe Révélée dans la série «Normal People», l’Anglaise hante les marais dans «Là où chantent les écrevisses», adapté du roman à succès. Rencontre à Locarno. Francois Barras

Daisy Edgar-Jones joue Kya, l’héroïne du roman à succès «Là où chantent les écrevisses», enfant abandonnée dans les marais de la Caroline du Nord. MICHELE K SHORT

Solitaire mystérieuse dans la série à succès «Normal People» ou mystérieuse solitaire en Kya, l’enfant des marais de «Là où chantent les écrevisses», Daisy Edgar-Jones voit son jeune destin cuirassé d’étoiles. À 24 ans, la Londonienne figure parmi les actrices dont on loue le charme de classique hollywoodien autant que le profil de jeune bien dans ses baskets. Les magazines pour qui cela importe la classent parmi les «voix féminines qui comptent»; les producteurs à qui cela rapporte lui confient les premiers rôles des films dont on attend gros, par exemple cette adaptation du roman best-seller de Delia Owens. Et Locarno l’honore déjà d’un Léopard.