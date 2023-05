Festival de Cannes – D’Almodovar à Harrison Ford, la Croisette ne cesse de frissonner Almodovar a présenté un western gay, Ford le cinquième Indiana Jones, pendant que Sean Penn joue les urgentistes et que les cadrages de Nuri Bilge Ceylan font sensation. Pascal Gavillet

Pedro Almodovar entouré de ses hommes, dont le producteur Anthony Vaccarello et les comédiens Ethan Hawke, Jason Fernandez et Manu Rios sur le tapis rouge KEYSTONE

Retour aux affaires. À l’hystérie. À la disproportion. Trois ans après ces mois de Covid qui perturbèrent la planète et le Festival de Cannes, tout est à nouveau en place. La ville passe de 73’000 à 230’000 habitants durant la quinzaine, les tabourets et leurs occupants sont de retour devant les marches en espérant apercevoir un cheveu d’Elle Fanning ou décrocher un sourire de Harrison Ford (possible), et les festivaliers courent du matin au soir découvrir des films inconnus comme si leur vie en dépendait.