Tour de Romandie féminin – Dame, mais quelle belle première édition! Alors que tout le monde voyait la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten ajouter cette nouvelle course à son palmarès, c’est la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio qui a été la reine de l’épreuve. Christian Maillard

C’est au sprint que s’est terminé ce Tour de Romandie, ce dimanche, sur le quai du Mont-Blanc, avec une victoire de la Polonaise Marta Laich (tout à gauche), au grand désespoir de la Russe Tamara Dronova (à droite) de la formation vaudoise Roland Cogeas. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dame, quelle belle première édition! Comme aurait pu le slamer Grand Corps Malade «en tenant nos cœurs et nos pensées en otage» à cette gent féminine qu’il admire tant, «veuillez accepter mesdames cette intro comme un hommage». Durant ces trois jours de Tour de Romandie, entre Lausanne et Genève, via Sion, Thyon et Fribourg, les coureuses de cette première édition ont offert un magnifique spectacle à ceux qui découvraient la petite reine au féminin ou aux sceptiques du genre Marc Madiot qui trouvaient, il y a trente-cinq ans, ce sport moche pour les femmes.