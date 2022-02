Numéro 2 du PLR – Damien Cottier dame le pion au Vaudois Olivier Feller Le nouveau président du groupe PLR aux Chambres est l’ancien conseiller personnel de Didier Burkhalter. Le Neuchâtelois l’a emporté par 19 voix contre 18. Florent Quiquerez - Berne DÉVELOPPEMENT SUIT

Olivier Feller perd la bataille des Latins. C’est Damien Cottier qui est le nouveau président du groupe PLR sous la Coupole. Il a été élu pour une seule voix, 19 contre 18. Il succédera au conseiller national Beat Walti (ZH) et entrera en fonction le lundi 28 février.

Entré au Conseil national en 2019, Damien Cottier y est membre de la commission des institutions politiques. Son expérience parlementaire est bien plus longue au niveau cantonal. Il a été député pendant plus de dix ans et notamment chef de groupe au Grand Conseil. Il s’est surtout fait connaître en tant que collaborateur personnel du conseiller fédéral PLR neuchâtelois Didier Burkhalter durant huit ans, jusqu’à fin 2017.

