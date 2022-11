Hockey sur glace – Damien Riat et Roger Karrer en vue contre la Finlande L’équipe nationale s’est imposée contre la Finlande sur le score de 2-3 après les tirs au but. Roger Karrer (GSHC) a égalisé à 2-2. Damien Riat (Lausanne) et Tyler Moy ont réussi leur penalty pour donner la victoire à la Suisse. Cyrill Pasche

Sven Andrighetto (au centre, en blanc) a ouvert la marque contre la Finlande jeudi à Turku. keystone-sda.ch

Les Suisses ont battu la Finlande, championne du monde et olympique en 2022, sur le score de 3-2 après les tirs au but jeudi à Turku. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse, Patrick Fischer, peut être satisfait du premier match livré par ses joueurs à la relevée Karjala Cup de Turku, en Finlande.

Sven Andrighetto a ouvert la marque à la 10e minute. Les Suisses ont ensuite été rejoints en début de deuxième période sur un tir parfait dans la lucarne de Innala, qui n’a laissé aucune chance à Leonardo Genoni, titularisé pour ce premier match du tournoi.

L’Aigle Roger Karrer buteur

Les Finlandais ont pris l’avantage en troisième période (44e, Karjalainen) avant que le défenseur de Genève-Servette, Roger Karrer, égalise à 2-2 (51e). Les deux leaders de la sélection, Andrighetto et Ambühl, ont été impliqués sur les deux réussites helvétiques. Tyler Moy (Rapperswil) et Damien Riat (Lausanne) ont ensuite réussi leur penalty lorsqu’il a été question de départager les deux formations.



La Suisse affrontera la Suède samedi (11h30) et la République tchèque dimanche à la même heure.



Le télégramme Afficher plus Finlande - Suisse 2-3 tab (0-1 1-0 1-1) Turku.

Buts: 10e Andrighetto (Ambühl, Bertschy) 0-1, 22e Innala (Suomela, Hakulinen/ 5 c 4) 1-1, 44e Karjalainen (Lehtonen) 2-1, 51e Karrer (Andrighetto, Ambühl) 2-2.

Tirs au but: Bjorninen -, Andrighetto -, Karjalainen, Jäger -, Innala -, Moy 0-1, Lehterä 1-1, Riat 1-2, Lindbohm-.

Finlande: Sateri; Saarijärvi, Lindbohm; Riikola, Lehtonen; Pokka, Vittasmäki; Seppälä, Melart; Merelä, Lehterä, Innala; Karjalainen, Suomela, Hakulinen; Antonen, Lammikko, Turunen; Anttila, Björninen, Liukas; Räsänen. Entraîneur: Jalonen.

Suisse: Genoni; Kukan, Marti; Alatalo, Mirco Müller; Rathgeb, Geisser; Karrer; Riat, Thürkauf, Rod; Bertschy, Ambühl, Andrighetto; Simion, Jäger, Hofmann; Künzle, Marco Müller, Moy; Eggenberger. Entraîneur: Fischer.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Finlande, 2 x 2’ contre la Suisse.

Notes: La Suisse sans Geering ni Senteler (surnuméraires).



