Un joueur prêt à souffrir – Damien Riat montre la voie à contre-emploi L’ailier joue les gros bras sur le power-play du LHC, lui qui est plutôt une fine gâchette. Grégoire Surdez

Damien Riat a fait face à Roman Cervenka, samedi soir. Mais il s’est surtout mis au service de son équipe. KEYSTONE

Il remonte la manche de son maillot et dévoile les stigmates du dernier combat. Damien Riat a souffert samedi soir contre Rapperswil. Dans sa chair, il y a des bleus, des jaunes, des verts et des violets. «Il faut aussi accepter de souffrir, souligne celui qui fêtait son 25e anniversaire contre les Lakers. Cela fait aussi partie du job qu’on me demande de faire.»