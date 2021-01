Un marin à part – Damien Seguin mène son Vendée à sa main Handicapé de naissance, le Français se débrouille avec un bras et demi comme un chef et suscite espoir et admiration. Portrait d’un navigateur pas comme les autres. Grégoire Surdez

Le skipper français Damien Seguin n’a aucun équipement particulier lié à son handicap. Juste quelques adaptations. Pour le reste, il fait comme les autres. Et il le fait bien! Jean-Louis Carli

Impossible de dire de lui qu’il a deux mains gauches. Damien Seguin est né comme ça. Avec un handicap. Enfin, il parait. À voir ce que cet homme hors du commun est capable de faire sur un bateau. Malgré un membre supérieur gauche dépourvu de main, il régate dans la cour des grands. Pour son premier Vendée Globe, le skipper d’Apicil navigue dans le bon wagon depuis le départ des Sables-d’Olonne. Solidement installé dans le top 5, il a franchi lundi 4 janvier le cap Horn en 4e position. Il réalise un premier tour du monde en solitaire exceptionnel. Sur un vieux bateau remis à neuf cet été chez Jean Le Cam, Damien Seguin laisse dans son sillage des bateaux plus modernes et des skippers plus expérimentés. Un podium, même une victoire sont encore possibles puisqu’il se situe à moins d’une journée des leaders.