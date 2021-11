Interview exclusive – Damon Albarn: «Je suis un faux relax» Contemplatif dans son disque solo, le chanteur de Blur et de Gorillaz reste pugnace face au «monde moderne». QAnon, antivax et néoprogs: Damon Albarn sort sa fourche. Francois Barras

Damon Albarn n’ e st inscrit sur aucun réseau social . «J e pense que c’est un premier pas indispensable pour vivre libre. » Modern Life is Rubbish?

L’indolence est un art paradoxal, qui ne souffre pas l’à-peu-près. Damon Albarn, par exemple: tout, dans sa pose comme dans son look, transpire l’éternel ado qui reçoit à moitié couché dans son fauteuil et des habits trop larges, gardant sur le nez ses épaisses lunettes fumées à montures de marlou et, à la canine gauche, le revêtement plaqué or qui va bien pour faire le voyou dans les bars de l’East London.

Rien ne serait plus faux, évidemment, que de s’arrêter à cette image. Vautré sur le fauteuil, hormis l’une des ultimes rock star anglaises, se trouve un musicien pionnier de la pop mondiale mais aussi un stakhanoviste à la curiosité rare qui, depuis trente ans, ne s’est pas contenté de régner sur le phénomène de la britpop avec son groupe Blur. Le quinquagénaire a su l’abandonner tôt pour y revenir entre deux escapades au succès aussi phénoménal que Gorillaz (7 albums!), aussi appliquées que ses immersions dans les musiques africaines, aussi classieuses que son aventure avec The Good, The Bad & The Queen, en compagnie du bassiste des Clash, Paul Simonon, et du batteur nigérian Tony Allen.