Super League – Dan Ndoye: «Un retour au LS n’a jamais été une option pour moi»

Si on vous avait dit, il y a six mois, que vous affronterez le LS en match officiel cette année, y auriez-vous cru?

Ce départ, le dernier jour des transferts, a-t-il constitué une grosse déception?

Non, parce que c’est une décision que j’ai moi-même prise. À la reprise des entraînements, en été, je suis allé parler avec le directeur sportif en lui disant que je voulais avoir plus de temps de jeu. Il m’a répondu que j’aurai bien sûr ma chance mais que l’équipe allait être renforcée dans tous les secteurs. On a donc convenu que si une offre intéressante pour Nice et pour moi arrivait, j’aurais la possibilité de partir. Sinon, je restais.