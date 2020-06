Numérisation de la presse – D’anciens journaux vaudois revivront bientôt en ligne Qui se souvient du «Démocrate de Payerne» ou du «Journal de Lucens et Granges»? Ces anciens titres de la presse locale seront prochainement digitalisés et accessibles sur internet. Sébastien Galliker

Aux côtés du «Journal de Moudon» et de«L’Écho du Gros-de-Vaud», «La Broye Hebdo» fait partie des prochains titres de la presse régionale vaudoise qui seront numérisés. Sébastien Galliker

«Nous relatons la vraie vie locale de ce coin de pays. Il est donc intéressant de pouvoir laisser aux lecteurs une trace de ce qui s’est passé dans la région». Directrice et rédactrice en cheffe de «La Broye Hebdo» (8660 exemplaires en 2019), Danièle Pittet est enthousiaste à l’idée de voir son titre rejoindre prochainement la plateforme scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (BCU Lausanne). La semaine dernière, le Canton de Vaud annonçait la signature de conventions avec les Municipalités de Lucens, de Moudon et de Payerne, ainsi que les éditeurs l’Imprimerie moudonnoise SA, La Broye Hebdo SA et Edital SA allant dans ce sens. La démarche concerne aussi plusieurs titres disparus au fil des ans.

Le temps de numériser les imposantes archives de ces titres régionaux, les lecteurs pourront ainsi se repencher sur les histoires qui ont fait le sel de la vie de ces régions. «Une belle occasion de connaître la vie du Gros-de-Vaud ou de faire découvrir notre journal», se réjouissent, de leur côté, Stéphanie Favre et Isabelle Favre-Perrin, éditrices et corédactrices de «L’Écho du Gros-de-Vaud» à Echallens (3300 exemplaires) et de la revue mensuelle «Clin d’Œil».

Plus de 500’000 pages

Difficile toutefois de dire quand ces trésors historiques pourront être mis à la disposition du public, comme c’est déjà le cas de quasi toutes les publications des autres régions géographiques du canton. «La publication sur scriptorium est prévue à l’automne 2021», présente Jeannette Frey, directrice de la BCU. En effet, un total de 560’000 pages à scanner est estimé. Cela concerne les journaux qui paraissent toujours, mais aussi d’anciennes publications comme le «Démocrate de Payerne», la «Feuille d’avis d’Avenches», le «Journal de Lucens et Granges», «L’Écho de la Broye», le «Journal de Payerne» ou la «Terre Vulliéraine». La plus ancienne date de 1857!

Si scriptorium est très utilisé par les étudiants, les chercheurs, des journalistes ou des professionnels de musée pour des recherches historiques, le grand public se connecte aussi volontiers. «Notamment pour des recherches généalogiques, par exemple, en exploitant les avis de décès», précise la responsable. Pour proposer un panorama complet de l’histoire vaudoise, des régions telles que celles d’Orbe, de Vallorbe ou du Chablais vaudois manquent encore à cette numérisation, qui s’inscrit dans une politique de conservation des collections cantonales.