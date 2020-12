Conseils sur la sexualité – «D’anciens sévices me bloquent» Les souvenirs charnels de ce que nous avons vécu petit peuvent retentir sur notre sexualité. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«Enfant, j’ai subi des maltraitances particulières: les dames de la pension où j’étais placé nous chatouillaient de manière sadique pour se faire obéir ou nous punir. J’en ai des souvenirs terribles et des séquelles. Marié depuis peu et amoureux de ma femme, dès qu’elle me touche, je sursaute et il m’est difficile de faire de longs préliminaires. Nous passons donc presque immédiatement à la pénétration et j’éjacule précocement.»

Paul, 50 ans

Réponse:

Je salue vos ressources, car vous avez su faire suffisamment confiance (et vous faire confiance) pour laisser entrer votre femme dans votre sphère intime et votre cœur. Malgré vos vulnérabilités, ou peut-être justement parce que vous les partagez avec elle, vous avez pu construire une relation visiblement significative.