Dangereuses Mario del Curto

Séduction et manipulation, raffinement et cruauté. Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos raconte, sur fond de boudoir XVIIIe, les jeux de conquête et de guerre de deux libertins flamboyants et impitoyables, la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont. Deux siècles et demi après sa publication, le célèbre roman par lettres de Laclos, plusieurs fois adapté au cinéma, continue de nous troubler. Pourquoi? Cinq comédiens et un musicien compositeur vont se heurter à cette question en voulant adapter le grand classique à la scène.

Dangereuses raconte comment ces trois femmes et trois hommes, en répétant leur spectacle, se découvrent plus fragiles et ambivalents que prévu face à des questions encore brûlantes: qu’est-ce qu’une liaison dangereuse aujourd’hui? Peut-on séduire sans dominer? Peut-on aimer sans sacrifier son autonomie? Quelle est la part de perversion en chacun de nous? Et quelle part d’amour-propre dans l’amour? Tout comme le personnage de la metteuse en scène, le spectateur est plongé dans le doute, intime et artistique: l’ère #MeToo annonce-t-elle la fin des rapports de forces entre hommes et femmes ou seulement leur perpétuation sous d’autres formes? La guerre finira-t-elle un jour?

De Ariane Moret et Anna Lietti

Cie Bilbao Théâtre très librement inspiré de Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos

