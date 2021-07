Entre Villars-Sainte-Croix et Mex – Dangereux ou pas? Un tronçon de route inquiète et divise Un riverain, la Commune de Mex et les Transports publics lausannois souhaiteraient une limitation à 60 km/h. La Direction générale de la mobilité et des routes explique qu’il ne suffit pas de demander. Sylvain Muller

Zaïn Ceizar, de Villars-Sainte-Croix, part en guerre contre la DGMR, qui laisse pousser les herbes sur les talus devant chez lui, créant une situation dangereuse selon lui. Il montre la hauteur des herbes qui ont été coupées la veille avec un sticker rose. Patrick Martin

Laisser pousser les herbes sur les talus bordant les routes, lorsque c’est possible, pour favoriser la biodiversité. La présentation de cette nouvelle politique cantonale dans «24 heures» le 9 juillet dernier a fait bondir Zaïn Ceizar. Cet habitant d’une maison située entre Villars-Sainte-Croix et le quartier des Esserts, sur la commune de Mex, est en effet en conflit avec la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Précisément pour une question de hauteur d’herbes.

«Le problème n’est bien évidemment pas les mesures prises pour la biodiversité, mais elles ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité, explique-t-il. Pour la deuxième année consécutive, à cette même période de fin mai-début juin, ma famille a été mise en danger par le laisser-aller du Canton. Pendant une dizaine de jours, on nous a laissé une visibilité nulle pour nous engager sur une route cantonale.»