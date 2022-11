Football – Danho et le SLO trop puissants pour Yverdon Le Stade Lausanne Ouchy a rejoint Wil en tête de la Challenge League, grâce à sa victoire éclatante contre Yverdon Sport (5-0). Florian Danho a réussi un triplé. Robin Carrel Lausanne

Florian Danho a réalisé un carton face à Yverdon. keystone-sda.ch

Dans ce genre de parties à fort enjeu - un derby vaudois au sommet de la 2e division sans le Lausanne-Sport dans le lot! -, il faut souvent un exploit individuel pour débloquer la situation. Florian Danho l’a bien compris et s’est joué tout seul ou presque de la défense nord-vaudoise peu après le quart d’heure. Le musculeux Français de 22 ans a effacé deux adversaires facilement, avant de tromper Kevin Martin de près.



Pas franchement aidé par l’arbitrage douteux de Mme Staubli (retenu alors qu’il partait seul à la 11e, fauché à l’entrée des 16 mètres juste après le 1-0, privé d’un autre duel en tête-à-tête à la 25e…), le Toulousain a pris sa revanche de la plus belle des manières. Le joueur engagé en 2021 par le SLO en provenance de Martigues - et prêté dans la foulée un an à Nyon - a envoyé un missile au ras du poteau pour compléter son doublé (28e). Il est ensuite passé à un pied du gardien adverse du tour du chapeau (44e). Un exploit qu’il finira par réussir à la 66e.

Yverdon a tenté timidement de réagir au retour des vestiaires, mais Teddy Okou, si à l’aise dans les petits espaces, a tué toutes velléités de révolte d’un joli mouvement dans la surface de réparation (49e). Mergim Qarri a ensuite aggravé la marque à la 64e d’une volée pleine de classe, pour un Stade Lausanne Ouchy qui a ainsi rejoint le FC Wil en tête du classement. Un club qu’il ira défier samedi prochain pour un autre match au sommet qui promet beaucoup.



Afficher plus Stade Olympique de la Pontaise, 1573 spectateurs. Arbitres: Staubli, Küng/Lötscher. Buts: 16e Danho 1-0. 28e Danho 2-0. 49e Okou 3-0. 64e Qarri 4-0. 66e Danho 5-0. Stade Lausanne Ouchy: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Obexer (80e Alessandrini); Okou, Bayard (86e Bamba), Akichi, Ajdini (68e Alounga); Qarri (68e Hadji); Danho (68e Garcia). Entraîneur: Anthony Braizat. Yverdon Sport: Martin; Sauthier, Hajrovic (59e Malula), Gétaz, Le Pogam; Da Silva (59e Hautier), Kabacalman (77e Zock), Ma. Rodrigues (59e Vishi); Beyer (68e Lusuena), Koné, Berdayes. Entraîneur: Marco Schällibaum. Notes: le SLO sans Asllani, Koré, Maroufi ni Tsoungui (blessés); Yverdon sans Fargues, Ninte, Mi. Rodrigues, Samardzic, Sörensen (blessés). Avertissements: 39e Obexer. 62e Danho. 71e Hadji. 71e Kabacalman.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.