Hockey sur glace – Daniel Audette quitte le LHC et jouera au HC Ajoie L’attaquant canadien de Lausanne s’est entendu avec Ajoie pour la saison à venir. Il ne figurait plus dans les plans des Lions après une première saison décevante. Eric Gelinas rejoint aussi le club jurassien. Cyrill Pasche

Daniel Audette portera le maillot du HC Ajoie la saison prochaine. KEYSTONE

Daniel Audette n’est plus un Lion: le Canadien de 27 ans, qui était encore au bénéfice d’un contrat au Lausanne HC, rejoindra le HC Ajoie la saison prochaine. Audette s’est engagé pour une saison avec le club jurassien, qui a aussi fait l’acquisition du défenseur du CP Berne Eric Gélinas.

Suite aux arrivées à Lausanne du centre finlandais Antti Suomela et des défenseurs suédois Lawrence Pilut et Christian Djoos, les départs conjugués d’Audette, Martin Gernat (Lokomotiv Yaroslav) et de Cory Emmerton (Sierre) permettent d’équilibrer le contingent de joueurs étrangers: avec encore Jiri Sekac, Robin Kovacs, Michael Raffl et Mikka Salomäki dans l’effectif, le LHC compte actuellement sept renforts sous contrat pour le prochain exercice, alors que six peuvent être alignés simultanément.

Nouveau départ en Ajoie

Pour le Lausanne HC, le départ de Audette était dans l’air depuis la fin du dernier exercice, durant lequel l’attaquant canadien n’avait fait étalage de ses qualités offensives que par intermittence. Avec seulement 10 buts et 11 passes décisives en 42 matches de National League, Audette a vécu une première saison en Suisse très décevante et n’a jamais réussi à convaincre le public de la Vaudoise aréna.

À Porrentruy, dans un autre contexte sportif, cet attaquant au potentiel offensif indéniable aura l’occasion de jouer les premiers rôles et de mettre ses qualités en avant. Le club jurassien, lanterne rouge du dernier championnat, a aussi mis sous contrat pour une saison l’arrière du CP Berne Eric Gélinas. Le défenseur de 32 ans au grand gabarit (193cm pour 98kg) a joué 15 matches avec le SCB la saison dernière (3 assists).

