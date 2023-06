Littérature genevoise – Daniel Bernard reçoit le Prix du polar romand 2023 Le romancier est récompensé pour son roman «Une disparition», subtile enquête au Pays du Soleil levant. Jérôme Estebe

La couverture du polar genevois primé. ÉD. FAVRE

«Un jour, je serai pilote du Shinkansen». Conduire le TGV nippon, c’était le rêve de la petite Japonaise Natsumi. Alors qu’elle achève sa formation de pilote, trois jours après le tsunami de 2011, la jeune femme disparaît. Elle s’«évapore». Son ami, le morne et insondable Tatsuya, prévient la police. Démarre une enquête pleine d’ombres et de subtilités, aux échos historiques et sociétaux, pour l’inspecteur Akira.