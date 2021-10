Un manitou prend sa retraite – Daniel Gisiger, un demi-siècle de cyclisme Le Biennois a fêté ses 67 ans samedi, jour où s’est achevée sa longue carrière. Dans le tourbillon des Championnats d’Europe sur piste, il rembobine le film. Simon Meier

Daniel Gisiger, ancien spécialiste de la piste et du contre-la-montre, a tiré sa révérence d’entraîneur samedi soir à Granges, après une vie consacrée au cyclisme. Valentin Flauraud/VFLPIX.COM

Ça tournicote de partout, dans le Vélodrome Suisse de Granges. Heure de pointe – et d’échauffement – aux Championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Au cœur du tourbillon, Daniel Gisiger vit ses derniers moments d’entraîneur national, avec la satisfaction placide du gars qui est arrivé à bon port, au bon moment. Samedi soir, jour de ses 67 ans, le Biennois a mis son tablier au crochet d’un demi-siècle à bicyclette. Jeudi en fin de matinée, au lendemain de la médaille d’argent helvétique en poursuite par équipe et quelques heures avant le bronze décroché par Claudio Imhof en poursuite individuelle, le monsieur a pris le temps de rétropédaler. Le sourcil sombre et broussailleux, la voix rocailleuse, mais l’esprit léger.