Récit de concert classique – Daniel Harding, la classe et le feu intérieur Le chef britannique dirigeait pour la première fois l’OCL dans un programme puissamment symphonique. Critique. Matthieu Chenal

Né en 1975, Daniel Harding était déjà assistant de Simon Rattle à Birmingham à l’âge de 17 ans et de Claudio Abbado à Berlin à 19 ans. Julian Hargreaves

Wagner, Sibelius, Schumann: Daniel Harding a emmené l’OCL loin des sentiers battus d’un orchestre de chambre, mercredi 9 février à la salle Métropole. Encore que la «Siegfried Idyll» est probablement la seule pièce de Richard Wagner adaptée à l’OCL. Voilà une entrée idéale dans la matière du son, car tout, dans le programme du chef britannique, découlait de cette fusion des timbres qui fait de l’orchestre moderne une expérience sensorielle traversant les corps. Presque sans nuage, l’idylle des rives du lac des Quatre Cantons mobilise toutes les ressources du petit orchestre pour créer un climat, alors que la musique avait jusqu’ici davantage élaboré un discours. Le langage agence des motifs brefs en une marqueterie mouvante qui semble obéir davantage à des lois de la nature qu’à une construction humaine.

Concert exceptionnel Argerich-Pires, les dessous d’une rencontre entre légendes Des courants imprévisibles Avec un effectif très étoffé (5 cors, 3 trompettes, 3 trombones!), l’OCL a poursuivi dans cette veine atmosphérique par la rare et mystérieuse «Symphonie No 7» de Jean Sibelius, coulée en un seul mouvement aux courants imprévisibles. Daniel Harding a fait ressortir des moirures incroyables aux cordes, la chaleur enveloppante des vents, le frisson des timbales.

Une baguette souple et affûtée, une main gauche formidablement expressive signent le style de Daniel Harding – très applaudi autant par le public que les musiciens. Sa battue est en somme assez sobre, mais trahissant la flamme intérieure. Au-delà du geste, il y a chez lui un grand sens de l’architecture et un soin minutieux porté aux détails. La «Symphonie rhénane» de Robert Schumann, traversée d’élan irrépressible, bénéficiait de ce traitement de choix, pour en restituer la majesté et la fragilité capricieuse. La fanfare céleste du 3e mouvement célébrait le souvenir de Bach et le pressentiment des sortilèges wagnériens.

