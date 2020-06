Voix et chapitre – Daniel Sangsue cherche à débusquer le professeur disparu L’universitaire neuchâtelois signe chez Favre «À la recherche de Karl Kleber», un alerte roman à clefs. Benjamin Chaix

Daniel Sangsue a écrit certains de ses livres sous le pseudonyme d’Ernest Mignatte, «mignatta» voulant dire sangsue en italien. GUILLAUME PERRET

En s’adressant à l’auteur de «À la recherche de Karl Kleber», on a la chance de se faire répondre par deux écrivains à la fois: Daniel Sangsue et Ernest Mignatte. Le premier a signé le roman de 155 pages paru récemment aux Éditions Favre. Le second a posé sa plume il y a quelques années, même si on le retrouve, cité au passage dans ce même roman. «Quoi! Mignatte, c’était vous?» s’écrie le narrateur, professeur d’université en Suisse romande, au moment où un collègue bâlois lui apprend que Karl Kleber et lui-même ont écrit sous ce pseudonyme «Le Copiste de Monsieur Beyle».