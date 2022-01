Ski alpin – Daniel Yule: «Il y a eu des journées qui étaient bien difficiles» Le skieur valaisan a décroché le premier podium de la saison à Wengen. Il n’a été dépassé que par le Norvégien Lucas Braathen. L’Italien Giuliano Razzoli complète le podium. Rebecca Garcia Wengen

Il l’avait frôlé à Val d’Isère, mais il y parvient enfin. Daniel Yule a décroché un podium très attendu dimanche à Wengen, 23 ans après la deuxième place de Michael von Gruenigen. Le slalomeur valaisan avait réalisé une bonne première manche, le plaçant parmi les dix meilleurs. Il a ensuite confirmé sa bonne forme du jour en se classant deuxième derrière un étincelant Lucas Braathen. Le Norvégien était 29e au terme de la première manche.

Daniel Yule, c’est un gros soulagement de retrouver le podium?

Vraiment. Pour moi, ce podium signifie beaucoup. Il y a eu des journées qui étaient quand même bien difficiles entre-temps. Là, retrouver les joies du podium, c’est quelque chose de magnifique, surtout ici à Wengen où j’ai toujours trouvé que c’était une piste magnifique. J’y ai toujours eu très envie de bien faire. Monter sur le podium est un immense honneur.

Réussir à briller sur toutes les grandes classiques, ça aussi, c’est un accomplissement?

Justement, pour un slalomeur, de dire que je suis monté sur le podium à pratiquement toutes les classiques est quelque chose que j’ai toujours eu envie de faire. Maintenant, il me reste la victoire à aller chercher à Wengen ou à Schladming pour vraiment parfaitement compléter le tableau. Aujourd’hui (dimanche), je suis juste très heureux de cette deuxième place. C’est le fruit de beaucoup de travail et là je suis très content de me retrouver sur le podium.

Un mot sur ce scénario de course assez fou?Quand j’ai vu les écarts que Lucas a créé au départ, je me suis dit que ça pouvait aller assez loin jusqu’au podium. Aujourd’hui, les écarts sont relativement gros. Malgré tout, en faisant une énorme manche, il a pu revenir la gagner. C’est sympa de skier dans une ambiance comme ça où il faut aller à fond de la première à la dernière porte.

