Ski alpin – Zenhäusern s’impose à Alta Badia Le Haut-Valaisan a remporté le premier slalom de la saison en Coupe du monde. Daniel Yule (7e) a rétrogradé en deuxième manche. Ugo Curty

Ramon Zenhäusern est remonté de sept places en deuxième manche pour signer sa quatrième victoire sur le circuit mondial, la deuxième en slalom. KEYSTONE

Ramon Zenhäusern a dominé tout le monde à Alta Badia lundi, et pas seulement parce que le Haut-Valaisan mesure deux mètres. Il a remporté le premier slalom de la saison avec autorité devant les Autrichiens Feller et Schwarz. «Les écarts étaient tellement serrés après la première manche que j’étais obligé d’attaquer l’après-midi, a souligné le vainqueur du jour au micro de la FIS. J’étais très nerveux avant la course. Cela faisait neuf mois que je n’avais plus couru, mais cette victoire confirme que j’ai bien travaillé durant cette longue pause.»

Yule recule

«Seulement» 8e de la première manche, le géant de Bürchen a dompté un second tracé abîmé par le passage des coureurs et des températures positives. C’est sa quatrième victoire en Coupe du monde, la deuxième en slalom.

Daniel Yule (7e) a cédé face à son compatriote. Le Valaisan (2e en première manche) a concédé près d’une seconde sur Zenhäusern par la suite. Trois Suisses font malgré tout partie dix meilleurs dans les Dolomites. Tanguy Nef (8e) a fait preuve de constance sur une piste relativement facile. Le Genevois de 24 ans s’est rapproché de son meilleur résultat dans la discipline en Coupe du monde (6e à Madonna di Campiglio en janvier dernier).

Le sursaut de Meillard

En difficulté sur le premier tracé (23e), Loïc Meillard a réagi dans l’après-midi (13e). Le skieur d’Hérémence a terminé à 89 centièmes de Zenhäusern. 16 skieurs ont terminé dans la même seconde que le vainqueur du jour. Cela faisait neuf ans que les slalomeurs n’avaient plus skié sur cette piste d’Alta Badia dans l’élite.

Luca Aerni, parti avec le dossard 49 ce matin, est lui aussi entré dans les points (17e). Il n’avait plus fait aussi bien en slalom depuis plus de deux ans. Le Valaisan attendait même d’être dans le top 30 dans la discipline depuis Val d’Isère en 2019.

Enfin, le Vaudois Marc Rochat a fermé la marche (29e sur 29 classés). Ses coéquipiers Noel von Grüningen (fils de Michael) et Sandro Simonet avaient connu l’élimination en première manche. Les techniciens seront déjà de retour demain avec un slalom à Madonna di Campiglio.